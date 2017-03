Les Juifs de Vienne aident les réfugiés musulmans

Une association juive « Shalom Alaikum » de Vienne a aidé des centaines de réfugiés musulmans pour reconstruire leur vie en Autriche.

Assis en cercle sur un tapis sur le sol, une famille de réfugiés afghans rappelle le voyage difficile lorsqu’ils sont arrivés à Vienne. A côté, une femme juive dorlote leur bébé de sept mois.

C’est Golda Schlaff, l’une des responsables de Shalom alaikum, fondée à Vienne à l’automne 2015 pour aider les réfugiés musulmans à s’adapter à une nouvelle culture.

Le nom de l’association est un mélange du mot hébreu « Shalom » ( « Paix ») et l’arabe « Alaikum » ( « soit avec vous ») et a été créée dans le but d’éliminer les préjugés entre les juifs et les musulmans.

«Nous avons tous des façons différentes de croire en un même Dieu», dit Schlaff, qui a aidé jusqu’ici plus de 35 familles, et environ 200 personnes en provenance d’Afghanistan, l’Algérie, l’Irak, l’Iran, le Nigeria et la Syrie, avec qui il n’a jamais eu un problème en raison de leurs différentes religions.

Le financement provient de dons privés et a reçu un prix en octobre dernier du ministère autrichien des Affaires étrangères, d’une valeur de 2.000 euros.

Une jeune réfugié de 18 ans, qui préfère garder l ‘anonymat, a exprimé des mots de remerciement pour Shalom alaikum et pour toute l’aide qu’ils ont reçu à Vienne depuis un an et demi avec sa grand-mère, ses parents, cinq frères et son fiancé, après avoir parcouru des centaines de kilomètres à pied de leur Parwan natif.

Au milieu de la conversation et plusieurs tasses de thé et de pomme fraîchement coupée, la famille a tout perdu, sauf deux choses: le sourire et la générosité.

Du côté d’une armoire, en face d’un lit de l’une des deux chambres qui composent son appartement, il y a des affiches avec les mots allemands comme «docteur», «fleuristes», «ophtalmologiste» ou « médicaments ».

Shalom alaikum est responsable de la recherche des écoles pour les enfants réfugiés qui n’ont pas un accès automatique à l’enseignement obligatoire étant en dehors de la tranche d’âge, explique Schlaff.

Grâce à l’association, selon Schlaff, les réfugiés peuvent accéder à des cours plus avancés, et ont plus de chances de rentrer sur le marché du travail.