Les Juifs de Russie condamnent la déclaration antisémite du vice-président du Parlement

La Fédération des communautés juives de Russie (FJC) a accusé mardi, le vice-président Pyotr Tolstoï de porter atteinte à la paix internationale et a appelé le Parlement à le reprendre pour ses déclarations concernant la remise de la cathédrale de Saint-Pétersbourg Saint-Isaac à l’Eglise orthodoxe russe, a rapporté Interfax.

Tolstoï lors d’une conférence de presse a dit que « les gens qui sont les petits-enfants et arrière petits-enfants de ceux qui ont détruits nos temples… et aujourd’hui travaillent dans des endroits très respectables, à la radio, dans les législatures, et poursuivent le travail de leurs grands-pères et grands-mères« .

« Nous entendons souvent ces déclarations d’instigateurs irresponsables dans des campagnes antisémites », a déclaré la FJC. « Quand nous entendons cela de la bouche du vice-président de la Douma lors d’une conférence de presse officielle, elle porte directement atteinte à la paix inter-ethnique dans le pays et attise les tensions ».

Le Président de la FJC, Alexander Boroda a caractérisé les mots de Tolstoï comme « le même vieux, mythe antisémite, dont la nature trompeuse et évidente est claire pour toute personne instruite ». Il a ajouté « Nous attendons avec espoir l’obtention d’une réponse appropriée de la Douma et du parti uni de la Russie ».

Yedinaya Rossiya (Russie unie) a été créée en Décembre 2001 par des loyalistes du président et de l’ancien Premier ministre Vladimir Poutine, et a conduit à la Russie d’aujourd’hui.

Tolstoï a répondu à la plainte sur les réseaux sociaux, en disant « seules les personnes ayant une imagination malade, qui ne connaissent pas l’histoire de leur pays » peuvent voir dans ses mots « des signes d’antisémitisme ».

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI