Les Juifs de l’Ouganda ont un seul repas par jour à cause de la famine en Afrique de l’Est

Les 2000 juifs de l’Ouganda ont longtemps conservé une existence modeste. Ils vivent à l’est du pays dans une région rurale et vallonnée qui manque de routes pavées, d’électricité constante et d’eau courante.

Mais cette année, la situation pour la communauté juive ougandaise, appelée Abayudaya, s’est aggravée.

Vingt millions de personnes en Afrique et au Moyen-Orient courent le risque de maladie et de décès en raison d’une famine centrée en Somalie, au Nigeria, au Yémen et au Sud-Soudan. Causé par un mélange de facteurs , y compris les guerres civiles, les infrastructures sous-développées et la sécheresse, la famine est «la plus grande crise humanitaire depuis la création de l’ONU», a déclaré Stephen O’Brien, coordinateur des secours d’urgence pour les Nations Unies, en mars.

« Les gens ont l’air déshydratés et affamés », a déclaré , ce mardi Gershom Sizomu, le rabbin de la communauté. « Les gens sont devenus malades et faibles, et il y a des gens qui sont morts à cause de complications en raison de la pénurie de nourriture. Les gens étaient déjà malades, alors, sans nourriture, ils deviennent plus faibles. «

Sizomu a déclaré que les Abayudaya, qui comptent sur leurs propres cultures pour survivre, ont été durement touchés par la sécheresse. Alors que les conditions s’améliorent maintenant parce que la saison de récolte est arrivée pour le maïs et les haricots, de nombreuses familles subsistent en un seul repas par jour, a-t-il déclaré.

Deux membres de la communauté qui étaient déjà malades sont morts de malnutrition.

La fuite de la zone est inutile, a ajouté Sizomu – les pénuries alimentaires sont aussi dangereuses pour les villes.

La communauté, dont les membres se sont convertis au judaïsme sous les auspices des conservateurs il y a environ 15 ans, reste en contact régulier avec les communautés juives aux États-Unis et en Israël. Mais une seule synagogue américaine a fourni un soulagement à cette famine à l’Abayudaya.

Beth El, une congrégation conservatrice à Pittsburgh, a accueilli Sizomu pour un week-end d’étude de la Torah l’année dernière, où il a mentionné le risque de famine imminente. Ainsi, lorsque 60 membres de la congrégation ont convoqué le mois dernier pour la réunion annuelle de la synagogue, la présidente de la congrégation, Cliff Spungen, a transmis une enveloppe pour les dons pour la somme de 800 $.

Dans les semaines suivantes, Spungen a envoyé des appels par courrier électronique aux membres de la synagogue, ainsi qu’au Temple Emanuel, une synagogue de la Réforme à proximité. Au total, la campagne de Pittsburgh a recueilli 6 500 $ – une somme lourde dans l’Ouganda rurale, où une famille à Nabugoye, le village principal d’Abayudaya, peut vivre avec 5 $ par jour.

« Nous espérons que cela aidera », a déclaré Spungen.

En ce qui concerne la collecte de fonds de la communauté juive pour l’allégement de la famine en Afrique de l’Est cette année, la campagne de Beth El est une réussite rare. Prenez la coalition juive pour l’Afrique de l’Est , 24 groupes juifs convoqués par le Comité de distribution conjointe juive américaine. Plus de deux mois après la création de la coalition, elle n’a recueilli que 10 000 $.

Au lieu de cela, la coalition investit maintenant dans la sensibilisation à la crise par l’éducation et le plaidoyer, en envoyant des brochures et des fiches d’information des Nations Unies aux congrégations et aux communautés juives.

Le but de la coalition est plus large que la campagne de la synagogue. Les synagogues ont pu avoir un impact car leurs dons visaient une petite communauté. La coalition espère apporter une contribution significative à l’effort global d’aide en Afrique de l’Est.

La collecte de fonds a été difficile, a ajouté Recant, car la famine est une crise progressive qui n’a pas beaucoup attiré l’attention internationale. À la suite d’un événement de grande envergure comme le tremblement de terre de 2010 en Haïti, par exemple, une coalition similaire de groupes juifs a recueilli 600 000 $ – la plupart d’entre eux au cours des quelques mois qui ont suivi la tragédie.

Après le tremblement de terre du Népal en 2015, le American World World Jewish a recueilli 2,5 millions de dollars en contributions.

AJWS a recueilli 200 000 $ depuis juin pour l’Afrique de l’Est.

« Nous nous sommes rendus compte qu’avec les conflits et les crises qui se déroulent sur de longues périodes, nous ne recevons pas autant que nous devons combler les besoins sur le terrain », a déclaré Wolthuis.

Une fois que la coalition soulève assez d’argent, Recant a déclaré qu’elle espère aider Abayudaya à résoudre les problèmes d’approvisionnement en eau à long terme. Be’chol Lashon, un groupe qui défend les juifs de couleur, aide également Abayudaya à la planification de l’infrastructure.

Cette partie de l’Afrique de l’Est a connu une grave famine en 2011. Cette année-là, une coalition de groupes juifs sous le même nom a recueilli près de 150 000 $.

Sizomu a déclaré que les Abayudaya ont partagé l’argent qu’ils ont reçu de Pittsburgh, les communautés environnantes souffrant également de pénuries. Et si la prochaine récolte améliore les conditions, Sizomu a déclaré qu’il espère recentrer l’attention de la communauté sur la mise en place du stockage de l’eau et des systèmes d’irrigation afin que les agriculteurs puissent surmonter la prochaine sécheresse.

Mais il a reconnu que le développement de l’infrastructure nécessaire sera coûteux. Et en attendant, les gens sont encore affamés.

« Les gens sont déprimés, et vous pouvez le voir sur leurs visages », a déclaré Sizomu. « Les parents sont déprimés parce qu’ils ont beaucoup de choses à prendre en charge. Il y a un besoin constant de nourriture. »

