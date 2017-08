Les Juifs d’Algérie poursuivent l’Allemagne et demandent des dédommagements apres la Shoah

Selon Times Of Israel (anglais), le professionnel de l’assurance à la retraite Robert Blum, âgé de 91 ans, était un étudiant de 14 ans dans la capitale algérienne, à Alger, au début des années 1940, lorsqu’il a été expulsé de son école pour être juif.

Sous le contrôle de Vichy la France de l’époque, avait promulgué une série de lois antisémites qui ont déchu les juifs de leur citoyenneté française, empêché les enfants juifs des écoles publiques, les médecins, les avocats, les pharmaciens et les autres professionnels juifs de travailler dans leurs métiers.

Maintenant, la Conférence sur les réclamations matérielles juives contre l’Allemagne, également connue sous le nom de Conférence des réclamations,prend en compte ce dernier cas au gouvernement allemand pour compenser les Juifs qui étaient en Algérie au moment de la Shoah.

« Ce n’était évidemment pas comme les camps en Pologne, mais cela ne signifie pas qu’il n’y avait pas de persécutions – et sur cette base, nous croyons que les gens ont droit à une compensation », a déclaré Greg Schneider, vice-président exécutif de la Conférence des réclamations .

Il y avait environ 130 000 juifs en Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale, et on estime qu’environ 25 000 d’entre eux vivent encore en France, a déclaré Schneider.

Blum se souvient être expulsé de l’école gouvernementale et il devait simplement aller dans une autre école à proximité, où tous les étudiants et les enseignants étaient juifs. L’école juive n’était pas loin de l’école française, alors il pouvait encore passer du temps avec ses anciens camarades de classe.

« Il n’y a rien de terrible », dit-il. « Il est vrai que les étudiants juifs ont été expulsés, mais en même temps, des écoles séparées ont été organisées pour eux. Il n’y avait pas d’animosité entre les étudiants juifs et catholiques. »

Mais les historiens disent que la situation vue en plus large était plus noire. Au cours de la guerre, le quota d’étudiants juifs à l’école primaire et secondaire en Algérie a été abaissé de 14% à 7%, selon Jean Laloum, historien spécialisé dans l’histoire juive contemporaine en Afrique du Nord au Centre Nationale de la Recherche Scientifique en France.

«Il était catastrophique pour les parents que leurs enfants n’aient aucun avenir parce qu’ils ne pouvaient pas aller à l’école. C’était la pire des mesures « , a déclaré Laloum.

En outre, après que les Juifs algériens aient été dépouillés de leur nationalité française en octobre 1940, le quota pour les Juifs qui pouvaient travailler comme médecins, avocats, pharmaciens, sages-femmes, architectes et dans d’autres domaines professionnels a été abaissé à 2%. De nombreux professionnels juifs ont perdu leur emploi.

Les hommes d’affaires juifs ont également été ciblés après l’introduction de lois antisémites pour transférer des biens appartenant à des juifs à des hommes d’affaires non juifs.

Par exemple, en juillet 1942, une loi algérienne empêchait les juifs d’opérer dans des établissements de consommation qui comprenaient les cafés et les bars, a déclaré Laloum.

En outre, les biens immobiliers juifs et les entreprises en Algérie ont souvent été retirés et transférés aux Aryens. Les maisons où vivaient les juifs n’étaient pas saisies, mais leurs propriétés commerciales étaient souvent ciblées, a déclaré Laloum.

Blum dit que cela est arrivé à sa tante et à son oncle. Ils ont été arrêtés sous des allégations frauduleuses, emprisonnés et envoyés devant les tribunaux de Lyon, en France. Heureusement, le tribunal de Lyon a rejeté l’affaire après avoir trouvé les allégations absurdes et son oncle a été libéré, a-t-il dit.

Mais selon Laloum et Schneider, de nombreux Juifs en Algérie ont perdu leurs propriétés et leurs entreprises.

« La propriété juive a été confisquée, et je pense que celà était généralisé », a déclaré Schneider.

En plus des difficultés économiques, les historiens disent qu’il y a eu aussi des camps de travail dans le sud de l’Algérie pendant la guerre et certains prisonniers étaient juifs, même si Laloum ne sait pas combien de Juifs algériens avaient été envoyés dans ces camps de travail.

Les prisonniers dans ces camps ont dû casser des pierres et construire des routes sous le soleil brûlant et les conditions étaient si graves que certains prisonniers en sont morts, a déclaré Laloum. Alors que la plupart des gens ont été envoyés là-bas parce qu’ils s’opposaient au régime ou parce qu’ils étaient communistes, un certain nombre de Juifs ont été emprisonnés dans ces camps parce qu’ils étaient juifs « , a déclaré Laloum.

Des Juifs d’autres régions de l’Afrique du Nord français avaient alors été indemnisés.

Au cours des dernières années, la Conférence des réclamations a réussi à persuader le gouvernement allemand d’étendre l’éligibilité à l’indemnisation à plus de Juifs qui ont vécu le temps de l’Holocauste.

Plus récemment, le gouvernement allemand a accepté de compenser les Juifs qui avaient été cachés pendant au moins quatre mois pendant l’Holocauste, alors que les critères prévoyaient au moins un an et demi, a déclaré Schneider.

Les juifs de la ville d’Iasi, en Roumanie, sont devenus admissibles à l’indemnisation depuis juillet dernier. Le gouvernement allemand fournit même des fonds aux Juifs de l’ex-Union soviétique qui n’ont jamais vécu sous l’occupation nazie – comme ceux qui ont survécu au siège de Leningrad et à ceux qui ont fui la guerre avec d’autres civils soviétiques.

Par ailleurs, le gouvernement allemand a reconnu la persécution des juifs marocains et tunisiens mais ne l’a pas fait pour les Juifs algériens – même si le Maroc, la Tunisie et l’Algérie étaient tous sous le contrôle de Vichy qui était la France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Au Maroc – contrairement à l’Algérie – les Juifs n’ont pas perdu leur citoyenneté et leurs biens n’ont pas été saisis, a déclaré Schneider. Pourtant, l’Allemagne a reconnu que les Juifs marocains souffraient de la persécution fasciste parce que certains étaient forcés de se déplacer dans des quartiers juifs historiques, appelés mellahs, qui étaient semblables aux ghettos. Ces mellahs n’étaient pas clôturés ni verrouillés, mais ils étaient néanmoins des quartiers juifs ghettoïsés. La loi allemande reconnaît la résidence forcée comme une sorte de persécution, a déclaré Schneider.

En Algérie, d’autre part, les juifs n’étaient pas forcés de vivre dans des ghettos juifs.

Alors pourquoi les Juifs d’Algérie n’ont-ils pas reçu de compensation?

« Ce n’est pas pertinent de quel pays ils étaient, mais quelles persécutions ils ont enduré. En Algérie, vous n’aviez pas de mellahs. Il n’y avait pas non plus de camps de concentration, ils ne portaient pas d’étoiles jaunes, donc les Algériens ne sont pas éligibles « , a déclaré Schneider.

« Nous essayons d’obtenir la réalité de leur persécution reconnue – comme la révocation de leur citoyenneté française », a déclaré Schneider.

Mais Blum, qui a vécu la guerre en Algérie après que sa famille ait dû fuir et partir pour Paris, dit que les historiens ne doivent pas confondre la situation pour les Juifs en Algérie avec l’Holocauste en lui même.

« Ce qui s’est passé en Algérie n’était pas vraiment ce qui s’est passé en Europe. C’était totalement différent « , a-t-il déclaré. « Quand ils disent que c’était horrible pour les Juifs [en Algérie] – je dis » Non ! ».

Mais la façon dont Schneider le voit, simplement parce qu’une personne qui a vécue en Algérie a déclaré que ce n’était pas si grave, ne nie pas les souffrances d’autres Juifs algériens.

« Il y a une histoire générale, et il y a des expériences individuelles », a-t-il déclaré.