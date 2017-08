Un juif britannique sur trois projette de quitter le pays à cause de l’antisémitisme

La campagne contre l’antisémitisme (CAA) et YouGov disent qu’ils ont accumulé des données montrant qu’ «un juif britannique sur trois est tétanisé suite aux attaques antisémites et l’incapacité pour la politique de ce pays de confirmer des actions antisémites et beaucoup ont envisagé de quitter la Grande-Bretagne « .

« En dépit de ce communiqué de presse de la CAA, les Britanniques ont rejeté les préjugés antisémites. La société britannique veut évité une dépendance mondiale croissante envers l’antisémitisme et a prouvé que les valeurs dites britanniques ne sont pas une simple phrase, mais sont intégrées à notre être national « .

YouGov, commandé par CAA, a étudié les attitudes envers les juifs parmi la population britannique en 2015, 2016 et 2017, tandis que CAA a mené des enquêtes sur les réponses des juifs britanniques à l’antisémitisme en 2016 et 2017, dans les deux cas en utilisant des échantillons importants entre 1 600 et 3 400 répondants. La recherche a montré que près d’un tiers des Juifs britanniques ont envisagé de quitter le Royaume-Uni au cours des deux dernières années.

Parmi les autres constatations, 37% des Juifs britanniques dissimulent leur identité juive en public; 17% ne se sentent pas les bienvenus dans leur propre pays; En fait, seulement 59% des Juifs du Royaume-Uni disent qu’ils se sentent bien au Royaume-Uni.

52% des Juifs britanniques ont déclaré que le Service des poursuites de la Couronne (CPS) ne faisait pas assez pour lutter contre l’antisémitisme et seulement 39% des Juifs britanniques étaient convaincus que les crimes haineux antisémites seraient poursuivis. En outre, plus de 80% des Juifs britanniques estiment que le Parti travailliste héberge les antisémites dans ses rangs.