Un juif attaqué par des arabes en Judée Samarie : « Mon chien m’a sauvé la vie »

L’expression «Le chien est le meilleur ami de l’homme » n’a jamais été aussi vrai pour cet Israélien de Judée Samarie qui a été sauvé par son chien, assis à côté de lui pendant qu’il conduisait le long de la route de contournement de Husan en Judée.

La voiture roulait tranquillement le long de la route, et la minute suivante, celle ci a subi une attaque de jet de pierres et le conducteur a entendu son chien pleurer. Il regarda et vit qu’il avait été grièvement blessé.

Le conducteur, un résident d’un moshav situé à côté de Beit Shemesh, a déclaré au site 0404 , «Il ne fait aucun doute que le chien a sauvé ma vie. Si ce rocher m’avait frappé à la tête, je ne serais pas ici avec vous aujourd’hui.

La fenêtre de la voiture avait été ouverte à l’époque, at-il expliqué. La pierre a claqué directement dans la gorge du chien.

« Il a été gravement blessé, il a beaucoup pleuré et j’ai couru pour l’emmener à un vétérinaire aussi vite que possible », a déclaré le conducteur

«Depuis, je ne fais plus les aller-retours sur cette route « dangereuse » simplement parce que je crains pour ma vie», at-il ajouté sans ambages.

«Je ne comprends pas pourquoi personne ne fait quoi que ce soit à ce sujet. Il semble que personne ne fassent attention à la vie de quelques civils ici. Ou est le chef de notre leadership et tous ces discours ? »

Les attaques de pierres sont devenus des événements quotidiens sur cette route, et les habitants l’appellent aujourd’hui » La route de la terreur » . La route de contournement Husan est située à quelques minutes au sud du point de contrôle qui mène à l’entrée sud de la route des tunnels de Jérusalem et près du quartier de Gilo .