Le Juif américain, Jack Teitel qui a tué deux arabes a débuté une grève de la faim

La femme de Yaakov (Jack) Teitel, un Américain d’origine israélienne, qui a été condamné en 2009 pour avoir tué deux Arabes, pour incitation au racisme, et à l’utilisation d’engins explosifs et de sabotage, a émis un appel à l’autorité des prisons d’Israël pour renverser une décision de déplacer son mari dans une nouvelle prison, et supprimer les consignes drastiques pour les visites, pour elle-même et les cinq enfants du couple.

Teitel a fait une grève de la faim pendant onze jours, suite à son transfert soudain à la prison Rimonim, dans le centre d’Israël.

«Jusqu’à présent, Jack était dans la prison Ayalon [à Ramlé], mais il y a environ une semaine et sans raisons apparentes, il a été transféré à la prison Rimonim [près de Netanya], » a dit Rivka Teitel au Directeur adjoint IPS, Asher Vaaknin, soulignant qu’en plus du transfert inattendu contre sa volonté, l’administration pénitentiaire a causé un préjudice grave concernant l’horaire de visite pour elle-même et ses enfants. Avant le transfert, nous avons apprécié les trois visites libres d’une heure [par mois], et maintenant nous avons été informés que nous serions autorisés qu’à obtenir une visite par mois, et pendant seulement une demi-heure. Nous avons également dit que cette visite se passera derrière une cloison de verre, en utilisant des récepteurs de téléphone. Mes enfants devront juste se contenter de voir leur père, sans possibilité de contact physique! »

«Je ne connais pas les considérations derrière votre décision de déclasser les conditions de mon mari, »a écrit Teitel, « mais une chose est certaine, ses enfants ne devraient pas avoir à payer un prix encore plus lourd que ce qu’ils ont déjà payé. »

La défense juridique de Teitel a été fournie par la société d’aide juridique Honenu, dont le fondateur, Shmuel Meidad, a suggéré que l’accusé est mentalement instable. Le 4 mai 2010, le psychiatre de district de Jérusalem a jugé Teitel inapte à subir son procès. L’évaluation a été critiquée par les membres arabes de la Knesset, Ahmed Tibi : «Un Arabe qui tire sur un Juif en Israël est un terroriste, mais un Juif qui tire sur des Arabes est fou. » Ensuite, une nouvelle évaluation psychiatrique a renversé la décision précédente et déclaré Teitel apte à subir son procès.