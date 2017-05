Les juges des Etats Unis rejettent l’appel de Pollard pour faciliter les restrictions de sa libération conditionnelle

La Court d’appel de Manhattan a rendu le jugement ce mercredi, une semaine après avoir entendu les arguments de l’ancien espion israélien.

Les conditions de libération conditionnelle émises lors de la libération de Pollard d’une prison fédérale en Novembre 2015 après avoir purgé 30 ans d’une peine de vie, l’oblige aujourd’hui à rester à son domicile de New York à partir de 19 heures à 7 a.m . Il doit aussi soumettre un ordinateur qu’il utilise pour l’inspection, et porter un dispositif de surveillance GPS en tout temps, même le Shabath.

Le dispositif signifie que Pollard, qui est juif orthodoxe, est forcé de violer le respect du Shabbat, selon son avocat.

Pollard, 62 ans, doit également rester aux États-Unis pendant cinq ans, en dépit de son désir de venir en Israël.

L’avocat de Pollard a fait valoir que les conditions sont trop sévères parce que Pollard ne se souviens pas des informations classifiées qu’il a fourni en 1984 et 1985 à des responsables israéliens et qu’il n’est pas un risque pour les USA, a rapporté Reuters.

Mais le tribunal a souligné que sa « propension » à distribuer des renseignements classifiés, souligne que les informations sont restés sous enveloppe.

La condition de libération conditionnelle « réduit au minimum le risque de préjudice qu’il a continué à poser aux États-Unis, » selon le tribunal.

Pollard a plaidé coupable en 1986 pour conspiration d’espionnage avec des contacts israéliens et des centaines de documents classifiés qu’il avait obtenus en tant que spécialiste du renseignement civil pour la marine américaine.

