Joyeux anniversaire, petit miracle! – Par Shalom Pollack

BON ANNIVERSAIRE!

Aujourd’hui, c’est le jour de l’indépendance, notre soixante-neuvième. Pas mal pour un petit pays, plus petit que le lac Michigan, sous la menace de l’anéantissement quotidienne et depuis tant d’années. Les statistiques ne valent rien de miraculeux.

Israël possède les meilleures vaches laitières du monde; Même pour la production de blé par acre, ou les dates par arbre … et la liste incroyable continue. Ce minuscule pays de déserts où ses gens brisent le moule. C’est un phénomène anti-histoire.

J’ai rencontré un groupe de Vietnamiens au Kotel le mois dernier. C’était le premier groupe que je n’ai jamais vu en Israël depuis la création de ce pays.

J’ai posé la question à l’un d’entre eux, si ils étaient des touristes. Il a répondu : « Non, nous ne sommes pas des touristes. Nous sommes un groupe d’agriculteurs sélectionnés ici pour apprendre l’agriculture d’Israël.

« Le Vietnam est un pays de cent millions de personnes, et avec le meilleur sol au monde depuis des millénaires , et ils viennent apprendre l’agriculture par une poignée de fermiers juifs du désert …

Devons-nous parler de la haute technologie? Ce n’est pas nécessaire. Nous savons tous qu’Israël est une superpuissance en haute technologie: médecine, technologie de l’eau, optique, logiciel, technologie nano-espace, innovation satellitaire miniature, etc.

Les équipes d’aide d’urgence d’Israël sont d’abord sur le terrain pour aider lorsque des catastrophes naturelles frappent.

Le monde est témoin et bénéficiaire du fait qu’une poignée de Juifs a accompli la promesse biblique que les Juifs seront en effet une bénédiction pour le monde.

Alors, pourquoi l’Iran veut-il nous détruire? Nos voisins arabes? Pourquoi la haine d’Europe? Pourquoi la famille des nations à l’ONU est t-elle contre nous? Pourquoi? Pourquoi ?

Cela a également été prophétisé, tout comme la préparation des exilés a été prophétisée.

Tout se déroule très rapidement et c’est très excitant.

Je viens de rencontrer un groupe de six jeunes professionnels chinois. Ils étaient un groupe spécialisé dans la haute technologie et très curieux de connaitre ce petit pays qu’ils choisissent de visiter.

Certains de ce groupe se sont exprimés :

– Ils ont dit que les Chinois et les Juifs sont les gens les plus intelligents de la terre.

– Ils estiment qu’Israël et la Chine ont beaucoup en commun : Liens familiaux solides, très longues traditions et histoire, non compris par le monde, entourés et menacés par des ennemis.

Mais aussi …

– Ils ne s’intéressent pas beaucoup aux Arabes ou aux musulmans. Ils les considèrent comme arrières et grossiers. (Ne me blâmez pas!)

Je ne vois pas de loi de la charia discutée en Chine ou des chinois réveillés par les haut-parleurs de la mosquée (comme je le suis) dans un proche avenir.

Ils comprennent que leur pays n’est pas une démocratie et que «seul un leadership fort peut maintenir la Chine unie et prévenir la guerre civile». Intéressant.

Ils ne connaissent pas beaucoup la place de Tiananmen autrement que les «instigateurs extérieurs» essayaient d’affaiblir la Chine par les étudiants.

Je n’ai même pas mentionné le Tibet…

Ils sont très fiers de leurs réalisations et de leur pays et acceptent le prix payé par le manque de libertés de style occidental.

Mao reste le héros national qui a sauvé et a uni la Chine.

La révolution culturelle était une erreur dans laquelle Mao a été mal orienté par des conseillers.

Soixante millions de morts n’était pas une bonne chose mais rien n’est parfait.

Ce sont les pensées de ces jeunes professionnels chinois…

Ils m’ont rappelé une histoire que j’ai entendue il y a quelques années.

Un général israélien a été invité à une visite officielle en Chine. Il a commenté à son homologue chinois qu’il était jaloux de la Chine.

« Pourquoi? » Demanda son hôte.

« Car votre pays est immense, vous vous battiez pour toujours et ne renoncez pas à un seul grain, n’est-ce pas? »

« Bien sûr », a répondu le général chinois.

« Eh bien, mon petit pays fait de son mieux pour en distribuer d’énormes parties … »

Cela m’a fait demander,pourquoi « les Juifs et les Chinois sont-ils vraiment les deux personnes les plus intelligentes du monde …? »

Quelqu’un s’occupe de nous là-bas. Parfois malgré nous.

Rappelez-vous 2 choses:

Les premiers soixante-neuf ans sont toujours les plus difficiles,

et, ça ne fait que s’améliorer …

Joyeux anniversaire à toi Israel, petit miracle!

