Journaliste libanais : « Israël est un ange et le Hezbollah équivaut à Daesh »

Jerry Maher, PDG de Radio Sawt Beirut Internationale est un journaliste libanais et a donné son opinion concernant la menace ou pas d’Israël face au Hezbollah situé au Liban :

» Nous avons appris qu’il existe une politique américaine d’incriminer le Hezbollah, et de ne pas se taire devant ses actions en Syrie ces cinq dernières années. Les Américains pensent que le Liban ne peut devenir un Etat doté d’institutions tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé, tout particulièrement au vu du fait qu’il n’existe plus de réelle menace israélienne au Liban.

Journaliste : Plus de menace ?

Jerry Maher : Aucune. C’est terminé. Aujourd’hui, Israël recherche la paix dans la région. Il cherche à se rapprocher des pays arabes, et ne lancera pas de guerre qui [le] fera revenir en arrière. La vraie guerre est celle menée par le Hezbollah contre le peuple syrien, et la guerre du Hezbollah contre l’armée libanaise, qui tente de l’affaiblir. […]

Quelle est la différence aujourd’hui entre le Hezbollah et l’EI ? [L’EI] menace les gens, les contraint sous la menace d’une arme à suivre sa politique, à Deir Ezzor, Raqqa et ailleurs, et le Hezbollah fait exactement la même chose au Liban. […]

Le Hezbollah est la plus grande catastrophe qui est arrivée dans cette région. Je crois qu’il a même surpassé Israël lui-même en terrorisme. Lorsque vous comparez les deux, Israël est un ange et le Hezbollah est Satan, car Israël n’a pas tué autant d’Arabes et de Palestiniens que le Hezbollah en Syrie. Nous ne pouvons nier ce fait. Israël n’a pas bombardé d’écoles en Syrie. Il n’a pas bombardé d’université à Idlib, de mosquée ou d’église à Alep ou à Deir Ezzor… Le Hezbollah, par contre, est allé jusqu’à Bahreïn, afin de tuer des gens en raison de leur identité communautaire et religieuse. (Traduction MEMRI) »

L’EI est Daesh.