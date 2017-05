La journaliste Katie Hopkins de Grande-Bretagne après l’attentat à Manchester: « Nous avons besoin d’une solution finale »

La journaliste britannique Katie Hopkins initialement au journal The Sun et plus tard le site Daily Mail a déclenché un scandale après un message sur Twitter suite à l’attaque terroriste dans une salle de concert à Manchester.

Elle a écrit dans un Tweet: « Le nombre de victimes monte … Nous avons besoin d’une solution finale ».

Par cette déclaration, elle approuve indirectement que les Juifs ont subi cette « punition collective » de la part de Hitler lors de la seconde guerre et qu’elle était justifiée… Cette comparaison est indélicate et ne respecte pas les victimes et familles de la Shoah qui étaient tués parce que Juifs.



.

La déclaration a provoqué un débat très intense dans la sphère du réseau social avec des commentaires ici et là, et la police n’est pas restée indifférente au Tweet de la journaliste qui a été convoquée pour un interrogatoire.

Entre autres, Katie Hopkins s’est moquée de la soi-disant solidarité des Britanniques après l’attaque, affirmant qu’il était temps de faire quelque chose et d’agir.

Dans le passé, Hopkins a été critiquée par les médias, les groupes de défense des intérêts et les politiciens pour ses commentaires sur les migrants et accusé de classicisme et de racisme . En 2016, Mail Online a été forcée de payer 150 000 livres sterling à une famille musulmane que Hopkins avait accusé faussement de liens extrémistes.

Et dans une affaire de diffamation en 2017, Hopkins était personnellement tenus de payer 24 000 £ en dommages-intérêts et £ 107 000 en frais juridiques pour Jack Monroe après avoir fait des remarques diffamatoires sur Twitter.

