L’article commence ainsi :

« Il y a un déficit d’eau en Israël. En raison de ses plans pour accueillir plus d’immigrants juifs, il faut de grandes quantités d’eau des rivières de Jordanie et AUJA, et le fleuve Litani au Liban. Les statistiques israéliennes montrent que le déficit d’eau en Israël a atteint plus de 800 millions de mètres cubes en 1978, et il empirait en raison de l’augmentation continue du développement et l’accroissement naturel des besoins de la population, et les plans pour le déplacement des Juifs en Israël, y compris les Falashas, ces Juifs éthiopiens »… c’est une question importante soulevée par le livre « l’Egypte et le problème de l’eau du Nil : la crise du barrage et sa Renaissance » par le Dr Zaki Behairy, délivré par l’Autorité générale du livre égyptien.