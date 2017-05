Le journal « Al Arabiya » a nié sa propre publication : « L’émir du Qatar n’a jamais dit qu’il a de bonnes relations avec Israël »

Le journal « Al Arabiya » a déclaré lors de la visite de Trump en Arabie Saoudite au Moyen-Orient que le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, qui est l’émir du Qatar a exprimé une attitude positive envers Israël, et a dit qu’il serait prêt à combler le conflit avec les Palestiniens et qu’il avait une bonne relation avec Israël. Plus tard, l’agence officielle de nouvelles a nié par la suite sa propre information et a dit que son site a été « piraté ».

La déclaration de Doha fut surprenante ? En effet, le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, qui est l’émir du Qatar, a déclaré aujourd’hui (mercredi), « ses bonnes relations avec Jérusalem », lors de la visite de Trump en Arabie Saoudite selon le journal « Al Arabiya » qui est publié à Dubaï.

Mais peu de temps après cette publication, l’agence de presse a nié de telles déclarations de l’émir du Qatar en justifiant que leur site Web a été piraté. Ajoutant, qu’ils enquêtent sur qui se cache derrière ce piratage sur l’Internet. A côté de ses déclarations contre Israël, l’article a ajouté que l’émir a déclaré que le « représentant légitime des Palestiniens est le Hamas ». Mais aussi que Doha est déterminé à aider les parties à parvenir à un accord et qu’ « il n’y a pas de sagesse dans la montée des tensions avec l’Iran ».

Pour rappel, Trump a déclaré lors du sommet américano-saoudiennes que l’Iran est à l’origine du terrorisme dans la région, raison pour laquelle son gouvernement, a appelé à peser les sanctions contre ce pays « Les citoyens vivent sous le régime de la terreur », a déclaré Trump, « tant que ce régime n’est pas prêt à être un partenaire pour la paix, nous devons agir pour l’isoler ». Le président iranien Rohani a répondu et a déclaré : « Ce sont les États-Unis qui financent le terrorisme ».

IMPORTANT CETTE SEMAINE LIVRAISON DE BOUTARGUE :

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr