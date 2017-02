Le JOUR J pour Elor Azria : la police se prépare à des émeutes devant le Tribunal

Un an après l’incident de tir à Hébron, aujourd’hui sera statuée la peine du soldat Elor Azria. Ses avocats se préparent déjà à faire appel et ses amis ont dit clairement: s’il reçoit une peine de prison , ce sera un gros gâchis dans le pays.

Elor Azria est soupçonné d’avoir tué un terroriste neutralisé à Hébron, et beaucoup savent déjà qu’il sera condamné à la prison (entre 3 et 5 ans) .

Or Shilon, un ami du soldat, a parlé sur le média israélien Walla et a déclaré : «nous ressentons tous de la tristesse et de la déception. La plupart d’entre nous, ceux qui le soutiennent et les combattants, pensons que s’il obtient une peine de prison, cela montrera malheureusement la triste situation et le vrai visage de notre pays. »

«Cette affaire est faite de tant de directions différentes, et nous pouvons tous être dans le même cas que ce soldat. Chaque combattant de la société pourrait être dans cette situation et agirait de la même façon . C’est triste et pénible de nous traiter comme cela à l’armée, et cela nous tue de l’intérieur », a t-il dit.

De toute façon, il semble que même si Elor doit faire de la prison, il faudra du temps avant qu’il ne commence sa peine, car ses avocats ont déjà dit qu’ils avaient l’intention de faire appel de la sentence. »

Shilon lui-même a fait valoir que la peine de prison apporterait des conséquences difficiles. « A 100% , cette situation va entraîner un désordre dans le pays, et même plus important que dans le passé » a t’il déclaré.

« Une fois que les parents et les citoyens verront que cela peut arriver à l’un de nos soldats qui tente de protéger sa vie et la vie de ses concitoyens, il ne sera pas aussi simple de vouloir s’enrôler. J’aime l’armée, mais de la façon dont les choses se passent, les combattants se trouvant impuissants vont reculer ».