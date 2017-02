Le jour de l’expulsion de 41 familles Juives, la France condamne l’annonce de la construction de 3000 unités de logement en Judée Samarie

Le ministère français des Affaires étrangères a condamné aujourd’hui (mercredi) l’annonce par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Avigdor Lieberman concernant la construction de 3000 nouveaux logements en Judée-Samarie.

Il semble que la haine francaise, n’a pas de limite. Cette condamnation s’est faite le jour même de l’expulsion de 41 familles Juives de Amona, dans les larmes et la douleur.

En attendant, l’Europe qui s’enfonce dans les ténèbres de l’Islam, continue d’attaquer Israel en essayant d’en faire un autre pays musulman.

« Aujourd’hui, la France condamne l’annonce de la construction de 3000 unités de logement en Judée Samarie « selon le ministre.

Mais la nouvelle administration de la Maison blanche semble donner des ailes aux hommes politiques israéliens :

» Il y a une semaine , le gouvernement israélien a annoncé la construction de 6,0000 unités , ceux qui est deux fois plus de constructions approuvés pour l’année 2016, » a déclaré le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

Le ministere de la France coloniale a ajouté :

« La France condamne fermement cette décision et une fois de plus rappelle que les colonies sont contraires au droit international et, en particulier, la décision du Conseil de sécurité des Nations unies en 2334 et met à risque les chances d’une paix juste et durable »

Demandez à un Algérien ce que signifie pour lui l’armée coloniale! Il vous peindra, s’il a le courage et la force, un tableau lugubre .