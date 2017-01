Un joueur du Beitar critiqué pour le port de la kippa : « Je ne m’excuse pas ! »

Malgré les critiques, Itay Shechter de Beitar Jérusalem ne présentera pas ses excuses pour avoir porté une kippa et avoir fait le Shema Israël lors d’un match contre une équipe arabe, l’accusant de provocation.

Le joueur de football de Beitar Jérusalem, Schachter a écrit sur son compte Instagram qu’il croit en D.ieu et voulait remercier le Seigneur de l’univers.

» Bonsoir tout le monde…mes deux grands pères étaient des personnes religieuses qui ont influencé la conception de mon éducation en tant que personne, je ne vais pas me rabaisser et vous présenter des excuses, j’ai porté la kippa en 2010 et la deuxième fois , ce mercredi. »

Selon lui, cette action n’est pas un défi face à l’équipe adverse, Bnei Sakhnin qui est arabe, « j’ ai fait ce que je pensais bien dans cette situation, sans protester, je voulais remercier le créateur. Ce n’est pas une honte d’être juif et je ne vais pas le nier sur ce lieu et je n’ai pas peur d’être ce que je suis, car sans aucun souvenir du passé, le présent et l’avenir sont incertains ».

Pour rappel, le 26 janvier, Itay Shechter a marqué son but au Stade Teddy qui a mené son équipe pour les quarts de finale de la Coupe Nationale. Immédiatement après que le ballon a touché le filet, Shechter a couru vers le public et a demandé à l’un des fans une kippa, et a fait le « Shema Israel » .

Son comportement a suscité des réactions mitigées quand les adversaires ( des joueurs arabes) ont fait valoir que ce fut un geste de provocation. Le PDG de Beitar Jérusalem pense différemment et a dit dans une interview : » Ce fut quelque chose de spontané, je ne vois rien d’ extrême. »

