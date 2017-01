Le Jordanien, Talal Abu Ghazaleh : « On m’accuse d’antisémite parce que je veux nettoyer la Palestine des Juifs ».

Selon le site MEMRI :

L’homme d’affaires jordanien Talal Abu Ghazaleh a dit qu’il y avait une «solution facile» au problème palestinien: « Que chaque retour des palestiniens à la Palestine et chaque retour Juif dans son propre pays » Abu Ghazaleh a dit qu’il a décidé de ne pas retourner chez lui à Jaffa, parce que MEMRI qui a suivi «toutes nos émissions, y compris jusqu’à aujourd’hui, considère mes déclarations antisémites parce que je veux nettoyer la Palestine des Juifs ». Abu Ghazaleh a fait ces commentaires lors d’une interview à la BBC Arabic TV ce 9 janvier. La vidéo peut être regardé ici: https://www.memri.org/tv/jordanian-businessman-talal-abu-ghazaleh-911-was-carried-out-taliban-part-zionist- régime-us-san

Journaliste : « Avez-vous été à Jaffa pour voir votre maison …? »

Talal Abu Ghazaleh: « Non, je n’ai pas voulu, voulez vous que je vous dise pourquoi ? »

Journaliste : « Pourquoi ? »

Talal Abu Ghazaleh:… « Jai besoin de courage pour cela, je suis interviewé sur Abu Dhabi TV sur les questions économiques. À la fin de l’entrevue, l’animateur de télévision a décidé de me poser des questions sur la solution du problème palestinien Et me demande : « Est-ce un cercle vicieux sans solution? Je dis que la solution est facile ».