Pour la Jordanie, les trois terroristes qui ont tué deux policiers font partie d’une cellule du Hezbollah

Selon le site Deka, les terroristes qui ont tué trois policiers israéliens au Mont du Temple ne sont pas liés au Fatah ou au Hamas mais plutôt au Hezbollah.

Cette information viendrait des services de renseignements de Jordanie suite à une vidéo quelques heures avant l’attaque et publiée par la police israélienne.

Pour rappel, ce jeudi 20 juillet, une vidéo a enregistré tous les mouvements des terroristes avant l’attaque meurtrière.

Il y a 4 hommes qui se sont séparés avant d’entrer dans la Mosquée Al Aqsa et trois d’entre eux ont reçu leurs armes du quatrième complice.

La police a publié la vidéo pour montrer que les Musulmans n’ont pas plus de respect pour le soi- disant troisième site le plus sacré de l’Islam que dans la rue en cachant des armes et tuant des druzes.

Selon la Jordanie, plusieurs points démontre que le Hezbollah est derrière cette attaque :

C’est une cellule terroriste bien préparée et compétente

Absence de toute revendication pour l’attaque

Aucune identité de l’organisation derrière cette cellule.

Les services de renseignements saoudiens pensent aussi que l’attaque est le fruit d’une cellule dirigée par le Hezbollah aux ordres de l’Iran.

Les motivations selon la Jordanie :

L’attentat du Mont du Temple peut être lié à l’accord russo-américain de cessez-le-feu dans le Sud de la Syrie après l’exclusion des forces iraniennes et du Hezbollah.

Téhéran veut montrer qu’il est capable d’atteindre des endroits stratégiques à l’intérieur d’Israël

Le Hezbollah veux montrer sa présence dans les réseaux terroristes d’Israël et de la Jordanie.

L’Iran recrute des réseaux dans certaines communautés arabes israéliennes.

L’Iran et le Hezbollah veulent devenir les prochains gardiens de ses mosquées.