La Jordanie et les Palestiniens remercient Trump de ne pas déplacer l’ambassade

Le ministre jordanien des Affaires étrangères a salué la décision du Président Donald Trump de ne pas déplacer l’ambassade américaine à Tel Aviv .

Safadi a publié sur Twitter: « Ceci est une sage décision, vous augmentez les chances de reprise des pourparlers de paix bénéfiques. Nous apprécions l’engagement de Trump pour la paix israélo-palestinienne. La Jordanie est un partenaire, et fera tout pour soutenir les efforts de paix »

La décision de Trump de garder l’ambassade des États-Unis à Tel-Aviv pour le moment plutôt que d’honorer son engagement préélectoral de l’envoyer à Jérusalem, la capitale israélienne, est une victoire pour les Palestiniens.

L’Autorité palestinienne (AP) a félicité la décision du président Donald Trump de renier sa promesse de déplacer l’ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem.

La décision est une «étape positive importante» qui démontre l’engagement de Washington à promouvoir la paix, a déclaré l’ambassadeur palestinien à Washington, Hussam Zomlot. Il « donne la chance à la paix ».

« Nous sommes prêts à commencer le processus de consultation avec l’administration américaine. Nous sommes sérieux et authentiques pour parvenir à une paix juste et durable « , a-t-il déclaré.

Malgré la revendication de Zomlot, l’Autorité palestinienne continue d’inciter à la violence et glorifie la terreur. Les rapports indiquent que Trump, lors de sa récente visite à Bethléem, a défait le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en disant: » Vous m’avez menti . » Le président faisait allusion à la revendication du leader palestinien selon laquelle les jeunes dans les zones administrées par l’AP sont élevés dans une « culture de paix. »

Les rues palestiniennes, les places et les institutions culturelles sont fréquemment nommés d’après les terroristes avec DU sang sur leurs mains. Plus récemment , un centre de femmes a été nommé d’après la femme terroriste Dalal Mughrabi qui, en 1978, a mené l’attaque la plus mortelle contre les citoyens israéliens qui a tué 37 vies, dont beaucoup d’enfants. La Norvège et les Nations Unies ont contribué au financement du centre et ont demandé de le renommer, mais l’AP refuse de se conformer.

Selon la Maison Blanche, alors que Trump a retardé le déménagement de l’ambassade afin de «maximiser les chances de négocier avec succès un accord entre Israël et les Palestiniens. Mais, comme il a déclaré à plusieurs reprises son intention de déplacer l’ambassade, la question n’est pas si cette décision se produira, mais seulement quand « .

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé sa déception que l’ambassade restera à Tel Aviv, du moins pour le moment. « Le maintien des ambassades à l’extérieur de la capitale entraîne la paix plus loin en aidant à maintenir en vie le fantasme palestinien qui pense que le peuple juif et l’État juif n’ont aucun lien avec Jérusalem », a-t-il déclaré.

