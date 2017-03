Le Jihad islamique après la mort du terroriste Mazen Fuqaha menace des attaques de Gaza, à la Judée Samarie, Jérusalem et la diaspora.

Le membre du Bureau politique du Mouvement du Jihad islamique, le Dr Mohammed al-Hindi, a déclaré samedi « qu’« Israël » se trompe si ce pays pense briser la volonté de notre peuple et sa résistance en assassinant des dirigeants car ce type d’assassinat par l’occupation ne va qu’augmenter la résistance ( terrorisme en vrai langage) de Gaza et la Cisjordanie, à Jérusalem et en diaspora. »

Dans son discours lors des funérailles Jihad islamique du terroriste Mazen Fuqaha qui a été assassiné hier de 4 balles dans la tête par des inconnus,il a dit que « l’occupation n’a pas réussi à atteindre ses objectifs , ni aujourd’hui, ni dans le passé, en particulier lors de l’assassinat de hauts dirigeants, comme Ahmed Yassin pour mettre fin au mouvement du Hamas, qui est devenu plus tard, plus fort et plus déterminé dans sa détermination à résister à l’occupation. »

Il a souligné « que l’occupation ne pourra pas stopper la résistance ( le terrorisme), car le djihad va libérer la terre de Jérusalem, par l’unité ( des palestiniens du Fatah eu du Hamas) de Gaza à la Cisjordanie et Jérusalem pour faire face à l’occupation et ses agents. Tout est une question de temps, et nous demandons à sa famille de la patience et du courage« .

