Jibril Rajoub, membre éminent de l’Autorité palestinienne: « Israël devra travailler avec le Hamas, qu’il le veuille ou non »

Deux jours après que le Hamas et le Fatah ont signé un nouvel accord pour partager le pouvoir à Gaza, les questions sur la manière dont l’accord affectera Israël sont mises en avant – y compris l’avenir de la coordination sécuritaire israélo-palestinienne si le Hamas, fait partie du gouvernement palestinien et des services de sécurité, comme l’exige l’accord.

Jibril Rajoub, un membre éminent de l’Autorité palestinienne, a déclaré que le Hamas faisait partie intégrante de l’Autorité palestinienne et qu’il serait impliqué dans toutes les questions touchant les relations avec Israël.

« Le Hamas fait partie de la nation palestinienne et le processus de réconciliation avec le Fatah se poursuivra », a déclaré Rajoub. « D’après ce que je comprends, le monde entier, y compris les États-Unis, est en faveur de cet accord. Nous devons poursuivre le processus de réconciliation et construire une coalition de Palestiniens favorables à la solution de deux États. Nous sommes tous d’accord pour dire que notre intérêt stratégique est l’établissement d’un Etat démocratique à l’intérieur des frontières de 1967. Le processus de réconciliation est la première étape de ce processus. »

Lorsqu’il a été signalé à Rajoub que l’accord n’obligeait pas le Hamas à abandonner ses armes, il a déclaré que ce n’était pas une raison pour rejeter l’accord. En critiquant l’accord pour cette raison, le Premier ministre Binyamin Netanyahu « cherche des excuses pour rejeter l’accord. Il veut que nous continuions dans nos divisions. Laissez-nous construire notre coalition comme bon nous semble. L’Egypte nous aide et c’est un message clair pour tout le monde et seul l’Egypte est responsable de la stabilité de cet accord « .

Le Hamas a refusé de reconnaître Israël, et par conséquent Israël ne sera pas en mesure de traiter avec le Hamas dans le cadre du gouvernement palestinien – mais selon Rajoub, il y a des éléments dans le gouvernement israélien qui ne reconnaissent pas l’existence des Palestiniens, comme selon lui, le ministre de l’Education Naftali Bennett. « Jusqu’à présent, nous ne savons pas qui est responsable, Netanyahu ou Bennett », a déclaré Rajoub. « Il y a cinq millions de personnes vivant sous occupation. Laissez-nous gérer nos propres affaires. La question [de la reconnaissance] doit être dirigée de l’autre côté, vers Israël.

« Bennett et d’autres dans son parti , tel que Mle député Betzalel Smotrich, » vous conduiront à la tragédie « , a ajouté Rajoub. « Vous avez essayé de nous supprimer depuis 1967, mais ne vous attendez pas à ce que nous élevions un drapeau blanc. Il [Bennett] peut dire ce qu’il veut, mais sa bouche ne crache rien que la haine et le racisme. Sa façon de faire est un danger pour votre existence future. Vous, Israéliens, devez réaliser ce qui se passe et changer votre approche. »