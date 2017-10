Des jeunes israéliens ont été attaqués par les Arabes en Russie : « Mort aux Juifs » et le drapeau d’Israël en feu

Une attaque anti-israélienne contre plusieurs membres de la Knesset à la Conférence parlementaire de Saint-Pétersbourg en Russie a eu lieu ces derniers jours mais de nouveaux incidents de même nature ont eu lieu aussi au cours de la Conférence internationale de la jeunesse et des jeunes diplomates à Sotchi où des représentants d’Israël ont été invités mais aussi la délégation palestinienne nationaliste et les représentants du Liban et de la Syrie.

Mais dés qu’il ont vu les jeunes israéliens, ils ont commencé à crier « Mort à Israël « et » Mort aux Juifs », et ont mis le feu à un drapeau israélien.

La délégation à la conférence israélienne se composait de deux groupes. L’un d’entre eux a été coordonnée par l’ambassade de Russie en Israël et comprenait des représentants de tous le spectre politique israélien, y compris des représentants des partis politiques du camp sioniste, du Likoud et Yesh Atid mais aussi une délégation de l’organisation de la jeunesse communiste, composé d’Arabes israéliens.

La jeunesse communiste a protesté contre les participants coordonnés par l’ambassade de Russie en leur demandant de ne pas participer. Les organisateurs ont également exigé que la délégation juive israélienne ne montre pas le drapeau d’Israël lors de la cérémonie d’ouverture. Le ministère russe des Affaires étrangères a protesté, mais sans succès.

Noa Ginossar, conseiller politique auprès de l’ambassade d’Israël à Moscou, a déclaré que depuis le début de la conférence, il y a eu plusieurs incidents contre les Israéliens. Selon elle, les incidents impliqué les membres de la délégation palestinienne, des représentants du Liban et de la Syrie, ainsi que des Arabes d’Israël. Elle a également déclaré que plusieurs manifestations du groupe arabe étaient accompagnées de cris comme ‘Mort à Israël’ et ‘Mort aux Juifs’.

Certains des participants aux affrontements ont été interrogé par le Service fédéral russe de sécurité. Un citoyen libanais a même été condamné pour avoir mis le feu au drapeau israélien. Les organisateurs ont annoncé qu’ils ne peuvent pas continuer à servir de médiateur entre les délégations, et que désormais tout acte de provocation sera puni d’une expulsion au nombre égal de personnes des deux délégations.

Selon Ginossar, on a tenté sur le terrain d’entretenir un dialogue entre les chefs des délégations avec la médiation du ministère russe des Affaires étrangères. «Quand [les Arabes] sont entrés dans la pièce et ont vu les représentants israéliens, ils ont immédiatement quitté la pièce, affirmant qu’ils n’étaient pas disposés à s’asseoir avec eux. L’explication donnée par les représentants des Russes est qu’il est considéré comme une infraction pénale dans leur pays de s’asseoir avec les représentants israéliens. «

Le Porte-parole du ministère des Affaires étrangères a dit: » L’ambassadeur d’Israël en Russie Gary Koren a parlé avec le ministre adjoint des Affaires étrangères Bogdanov environ une semaine avant le début de la conférence et a exprimé ses attentes que la Russie en tant que pays hôte veillera à la sécurité de la délégation israélienne et évitera les provocations de la part des anti-Israéliens.

« Israël exprime sa satisfaction pour la prise en charge de la partie russe contre les émeutiers anti-Israélienne, y compris par des mesures déterminées, comme le refus d’accréditation. Le ministère des Affaires étrangères est fortement opposé aux tentatives de porter atteinte à drapeau israélien et attend de la Russie de continuer à agir avec détermination afin d’éviter la répétition de tous les types de provocations et la violence contre La délégation israélienne à la conférence devrait se terminer le 22 octobre. Le ministère des Affaires étrangères appelle la délégation israélienne à ne pas être attirée par les provocations et à écouter les instructions des organisateurs russes ‘.