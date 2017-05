Le jeune Shilo victime d’une attaque terroriste à Jérusalem est devenu Papa !

Avant la Roulotte du Hayal, SOS NETIVOT a aidé des victimes du terrorisme comme Shiloh Elmaliah, qui a perdu l’usage de ses jambes après un attentat dans un bus à Jérusalem.

Il a pu être opéré à Boston et par cela récupérer l’usage de ses jambes. Depuis, sa vie a changé positivement et il s’est marié il y a un peu plus d’un an. Et en cette veille de Shavouoth, il est devenu papa après la naissance d’un merveilleux petit garçon.

Shilo Elmaliah est un peu le précurseur de nos actions sur SOS NETIVOT. Cet enfant que nous avons sauvé grâce à vos dons .

Les parents du jeune homme ont décidé de nous prévenir avant tout le monde car ils se souviennent du hessed que vous lui avez procuré .

Si aujourd’hui il se tient debout sans béquille, c’est grâce à la grandeur du Peuple Juif. La brith Mila se déroulera à Jérusalem , cette même ville où il a connu l’enfer du terrorisme , la semaine prochaine…

Un grande revanche sur la haine palestinienne.

