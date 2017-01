Une jeune femme juive qui a été agressée sexuellement par des Palestiniens reconnue victime du terrorisme

Une jeune femme juive qui a été agressée sexuellement par un groupe de jeunes Palestiniens en 2008 a été reconnue comme une victime d’attentat. La décision a été prise après que le chef de la Division des enquêtes a déclaré que les circonstances indiquent que la jeune femme a été attaquée avec une motivation raciale.

La jeune femme juive a été agressée sexuellement dans la vieille ville par un groupe de jeunes Palestiniens. L’attaque est survenue en Février 2008, lorsque la jeune femme de 25 ans était dans un parc près de la vallée de Hinnom. Un groupe de jeunes palestiniens, qui à l’époque étaient des mineurs, l’ont entouré, l’ont saisit par la force, et elle s’est battue. La jeune fille a été violée et marquée par de nombreuses ecchymoses, et a eu le nez brisé.

La décision de reconnaître la jeune victime des hostilités est suite à une enquête de police et du renseignement, et le commandant Manny Yitzhaki : « la victime a été attaquée car elle était Juive et donc l’incident, a un fond terroriste ».

La décision a été remise à la Division des victimes des hostilités, la jeune jeune recevra tous les droits et l’aide fournie comme toutes les victimes des hostilités en Israël.

