JÉRUSALEM : Se faisant passer pour un thérapeute en médecine naturelle, il abuse sexuellement plusieurs femmes juives entre 2008 et 2017

Dror Rotkobitz, se disant thérapeute alternatif âgé de 56 ans de Jérusalem, est accusé pour des infractions sexuelles commises sur ses patientes. Selon l’acte d’accusation, Rotkobitz s’est présenté en tant que médecin et a proposé des traitement « naturels » pour les femmes juives et orthodoxes. Il a affirmé aux femmes les plus naïves que les actes sexuels font partie du traitement destiné à les guérir.

Rotkobitz est accusé de viol par la tromperie, la sodomie, tentative de viol, attentat à la pudeur et la fraude sur quatre plaignantes. Cette affaire a été découverte en mai.

Le défendeur lui-même s’est présenté à tort comme le Dr Rotkobitz, médecin alternatif, sans qualification pour ce poste entre 2008 à 2017, jusqu’à ce que l’affaire a été révélée le mois dernier suite aux plaintes de 4 femmes ultra-orthodoxes qui étaient venues pour un traitement de psychothérapie physique, sexuelle ou individuelle.

Photos de son cabinet.

