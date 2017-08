Jérusalem | Une mère d’un bébé de 6 mois a disparu depuis 16 jours de la ville de Talpiot

Miri Ben-Haim, une résidente de Jérusalem âgée de 34 ans , a été portée disparue pendant 16 jours et personne ne sait où elle se trouve. Sa famille demande au public de les aider à la localiser. Miri est la mère d’un bébé âgé de six mois. « C’est une fille intelligente, très éthique, bienveillante », selon sa sœur, Ortal Ben Haim. « : Si oui, s’il vous plaît noter que nous sommes très inquiets et nous attendons , qu’elle revienne, soit elle a été enlevée, ou elle est morte ou elle est vivante quelque part. ».

Miri Ben Haim a quitté sa maison dans le quartier de Talpiot dans la capitale le 12 Août. Elle a prit son sac et n’a dit à personne où elle allait. Depuis lors , ses allées et venues sont inconnues. « Beaucoup de gens nous ont contacté et ne croyaient pas que l’ ange Miri avait disparu » , a dit l’un de ses frères d’une voix cassée. «

Nous sommes sept , tous inquiets pour elle. Je n’ai pas dormi pendant plusieurs nuits. » Selon Ben-Haim, « Elle a les cheveux noirs et bouclés, un tatouage d’un ange sur le pied, elle est mince et très belle. Nous avons besoin d’ aide dans les recherches. Chaque information peut nous aider. »

La police de Jerusalem n’a pas encore de ses nouvelles.