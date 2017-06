Jérusalem | Un jeune Juif orthodoxe ensanglanté apres une attaque d’un groupe de chrétiens se fait arrêter par la police !

Un résident du quartier juif de la vielle ville de Jérusalem d’environ 35 ans, orthodoxe, marié avec 6 enfants, qui marchait près de sa maison aujourd’hui (dimanche) a été violemment attaqué par un groupe de chrétiens qui a organisé une procession religieuse sur la place.

Selon les chrétiens, l’homme juif a craché sur le sol et aurait blessé leurs sentiments, en réponse, les chrétiens ont commencé à attaquer le résident et l’ont sévèrement battus. A la suite de l’attaque, le père de famille a commencé à saigner et les passants sur cette même place l’ont défendu et l’ont sauvé des assaillants qui n’ont pas cessé leur violence contre lui.

La police est arrivée sur les lieux et étonnamment, le jeune Juif a été arrêté tout en le protégeant des attaquants. Le résident a été emmené au poste de police de David, alors qu’il saignait de la tête et de la bouche.

Un membre de l’organisation Honenou s’est rendu au poste de police pour comprendre les raisons de cette détention : « Encore une fois, nous assistons à l’impuissance de la police face à la sécurité des habitants juifs de la vieille ville de Jérusalem. Il est inconcevable que tout événement qui implique un Juif et une non-Juif, la police israélienne pose toujours le blâme sur les Juifs et les voient toujours comme les coupables ».

Ajoutant : « Cette politique de la police porte gravement atteinte à leur sécurité (des Juifs) dans la vieille ville, et aide les criminels violents qui se promènent librement ».

Au cours de l’interrogatoire, les juifs sur place ont protesté accusant la police de discrimination et d’abandon à leur sécurité et l’organisme a déposé une plainte contre les attaquants. Nous avons l’intention de ne pas garder le silence sur cette injustice et exigeons des réponses selon l’application de la loi dans la région ».

L’organisation Honenou a ajouté que si le résident n’est pas libéré dans un proche avenir, ils ont l’intention de demander au tribunal de faire passer cette affaire dans un cas urgent.

