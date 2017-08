Jérusalem | Incendie dans le moshav Komemiyus : toute la réserve de blé pour les matsots a brûlé !

Un incendie a éclaté jeudi après-midi près de la communauté de Komemiyus, forçant l’évacuation d’un certain nombre de maisons et causant beaucoup de dégâts au blé mis en réserve pour les matzots.

Au fur et à mesure que les flammes se répandaient, plusieurs maisons ont été évacuées avec des pompiers et des policiers sur le site pour éviter que le feu ne se propage.

Selon les estimations préliminaires, le feu a éclaté dans un champs près d’une des maisons, et s’est répandu dans les bâtiments voisins. En conséquence, l’entrepôt d’une usine de matzah qui avait du blé pour les matsots de l’année prochaine a été brûlé et le feu s’est répandu dans la végétation autour des maisons. Même le blé qui n’a pas été brûlé ne peut pas non plus être utilisé pour les matsots, puisqu’il est entré en contact avec de l’eau et donc ce n’est plus shemurah.

Cela pourrait affecter l’approvisionnement en matsots de l’usine de Kommemiyus pour l’année prochaine.

La police, ainsi que les pompiers, ont lancé une enquête.