JÉRUSALEM | Deux filles arabes âgées de 9 à 10 ans retirées de leur domicile suite à des violences physiques et sexuels du père et de leur frère

Un habitant arabe de Jérusalem âgé de 41 ans et son fils de 20 ans, ont été arrêtés sur des soupçons de mauvais traitements et d’abus sexuels sur deux filles de 9 et 10 ans. Les filles ont dit au bibliothécaire que leur père a abusé d’elles et les frappe depuis longtemps, avec un de ses autres fils qui a fait des actes indécents sur elles.

Après la coordination avec la police, les deux filles du Père ont été transférées dans un centre de la Hévara et ont été interrogées par les enquêteurs du ministère des Affaires sociales des enfants à cause de leur jeune âge.

Le père et le fils ont été arrêtés et emmenés pour interrogatoire. La police a déclaré que l’incident était difficile pour les deux sœurs qui ont été abusées physiquement et sexuellement, dans le pavillon.

La police a déclaré que la coopération immédiate de la police et la Hévara a permis de mettre en garde à vue les suspects.

