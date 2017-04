Jean-François Jalkh, nouveau Président du Front National : « Le Zyklon B n’a pas été utilisé pendant la Shoah »!

Depuis le départ de Marine Le Pen de son parti afin de se concentrer à son poste de candidate à la présidentielle, son remplaçant a rapidement rattrapé les idées de l’ancien chef du FN, Jean Marie Le Pen, qui a dit que la Shoah était un détail de l’histoire.

Le nouveau chef du FN, est connu par la police pour ses affaires d’escroqueries et d’emplois fictifs, mais aussi en tant que grand admirateur du maréchal Pétain, et révisionniste. Il se nomme

Jean-François Jalkh, et il est devenu depuis hier, le nouveau président du FN et n’a pas hésité à remettre en question l’usage du Zyklon B durant la Shoah .

Jean-François Jalkh vient d’accéder à ce poste éminent. Il est peu connu sauf par la police pour le partage de ses idées les plus négationnistes et antisémites.

Pour rappel, le 14 avril 2000 à St-Cloud, le nouveau président du Front national, a dit sur la revue Le Temps des savoirs (La Création, Odile Jacob, mars 2005).

« …sur l’utilisation d’un gaz, par exemple, qu’on appelle le Zykon B (sic), moi, je considère que d’un point de vue technique il est impossible, je dis bien impossible de l’utiliser dans des […] exterminations de masse. Pourquoi ? Parce qu’il faut plusieurs jours avant de décontaminer un local qui a été… où l’on a utilisé du Zyklon B ».

En 2015, il est mis en examen pour « escroqueries, abus de confiance et acceptation par un parti politique d’un financement provenant d’une personne morale, en l’occurrence la société Riwal » dirigée par le conseiller de Marine Le Pen.

Et dire que de nombreux Juifs de France pensent encore qu’il faut voter pour cette candidate dont son équipe et le personnes nommés en haut de son parti sont loin de représenter des idées neutres et un dossier judiciaire vierge…

