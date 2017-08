Jared Kushner sur la paix israélo-palestinienne: « Il n’y a pas de solutions à la paix « 

Si Jared Kushner est la seule personne qui peut livrer la paix au Moyen-Orien comme le dit son beau-père Donald Trump, il devient un sauveur quelque peu réticent ou quelque peu réaliste !

En effet, dans un discours prononcé lundi à un groupe de stagiaires du Congrès, dont les propos ont été divulgués aux médias, Kushner a exposé les efforts de l’administration Trump pour atteindre la paix israélo-palestinienne. Ce qui a émergé, fut une perspective qui était à la fois résolument pro-israélienne et sceptique concernant ses chances et son succès.

« Alors, qu’offrons-nous, c’est unique? Je ne sais pas « , a déclaré Kushner dans sa réponse de sept minutes à la question d’un stagiaire dans un enregistrement obtenu par le magazine Wired . « Nous essayons de travailler avec tous les parties très tranquillement pour voir s’il y a une solution. Et il ne peut y avoir aucune solution, mais c’est l’un des problèmes sur lequel le président nous a demandé de nous concentrer. »

Kushner a rencontré en juin le négociateur en chef du président Trump, Jason Greenblatt, pour rencontrer les parties prenantes israéliennes et palestiniennes et susciter les chances d’un accord de paix. C’est parmi de nombreux autres problèmes que Kushner a assumés en tant que conseiller principal de son beau-père, y compris la réforme de la justice pénale, la rationalisation du gouvernement fédéral, la crise de la dépendance aux opioïdes et plus encore.

Dans le discours, Kushner semble être déconseillé de gérer le processus de paix. Il commence à critiquer les dirigeants israéliens et palestiniens pour avoir été englués dans l’histoire et incapables de se retenir de lancer des petites provocations.

Kushner : « Mais comment cela peut nous aider à obtenir la paix? Ne nous concentrons pas sur cela. Nous ne voulons pas de cours d’histoire. Nous avons lu suffisamment de livres. »

Il a également fait des allégations douteuses. Kushner a déclaré «il n’y a pas eu beaucoup de choses de fait au cours des 40 ou 50 dernières années», en parlant apparemment que les pactes de paix israéliens avec l’Egypte et la Jordanie, les Accords israélo-palestiniens d’Oslo et le retrait israélien de Gaza. Ensuite, il a déclaré que « les variables n’ont pas beaucoup changé » – quelque chose que les responsables israéliens et palestiniens contestent férocement. Les Israéliens accusent que leurs retraits du territoire n’ont eu qu’en réponse la terreur et l’incitation, tandis que les Palestiniens affirment que les localités israéliennes croissantes rendent un Etat palestinien presque impossible.

Aaron David Miller, qui a travaillé sur le processus de paix dans les administrations républicaines et démocrates, a déclaré qu’il appréciait le scepticisme de Kushner tout en ajoutant que sa révocation de l’histoire était mal orientée.

« Si vous voulez avoir une chance de faire quelque chose sur ce problème, vous devez voir le monde comme il se présente, pas seulement comme vous le souhaitez », a déclaré Miller, ajoutant plus tard, « Vous avez besoin d’une leçon historique, il est grand temps, car si vous ne savez pas où vous avez été, vous n’avez pas la chance de déterminer où vous allez ».

Kushner s’est vanté de la façon dont l’administration Trump a compté un accord pour fournir aux Palestiniens une augmentation de 32 millions de mètres cubes d’eau douce. Il a également loué son équipe pour avoir aidé à résoudre la récente crise du Mont du Temple qui a éclaté lorsque trois hommes armés, arabes israéliens, ont tué deux policiers israéliens et quand Israël a installé des détecteurs de métaux sur le site vénéré par les musulmans en tant que Noble Sanctuary.

En décrivant les événements récents, Kushner a affiché une position pro-israélienne étant donné qu’il a été élevé dans des écoles juif et pro-israéliennes. Des responsables palestiniens ont critiqué Kushner pour avoir comparu avec Netanyahu lors de sa réunion de juin avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Kushner n’a pas parlé de la solution à deux états dans sa réponse. Il a défendu la décision d’Israël d’ériger des détecteurs de métaux comme «pas une chose irrationnelle à faire», bien que les Palestiniens aient dénoncé la décision et a déclaré que les mesures de sécurité les rendaient comme des suspects à leur propre lieu. Il a critiqué un imam palestinien pour avoir interdit les fidèles de passer par les détecteurs de métaux.

Puis les attaques qui ont suivi pendant ce weekend de violence , Kushner a énuméré seulement les israéliens – y compris trois membres d’une famille israélienne poignardée à mort par un terroriste palestinien – et n’a pas mentionné les Palestiniens.

Miller a déclaré que, bien que Kushner soit clairement pro-Israélien, il n’est pas le premier négociateur américain qui est partial pour les intérêts d’Israël en raison des associations de longue date avec le pays.

« Il est clair qu’effectivement, en raison de ses antécédents et de son association avec Israël et le Premier ministre, il y a un degré élevé de sensibilité » envers Israël, a déclaré Miller. « Ce n’est guère nouveau dans le monde merveilleux du rétablissement de la paix. Vous auriez pu dire cela à propos d’un certain nombre de personnes qui ont participé à ce processus au cours des 20 dernières années. »

Les efforts de paix israélo-palestiniens ont été largement bloqués depuis plus d’une décennie. Il y a quatre ans, le secrétaire d’État John Kerry a déversé son énergie pour entamer des négociations qui ne sont finalement aller nulle part. Il en va de même pour les négociateurs sous la direction de George W. Bush et Clinton, y compris Bill Clinton lui-même. Les accords d’Oslo, cependant, ont été signés pendant sa présidence.

La différence est que ces négociateurs au moins ont su être optimistes car ils commencent leurs quêtes. Kushner, au moins dans cette séance d’information privée, semblait parfois être prêt à plus de réalisme.

« Vous avez des gens qui ne veulent pas voir et obtenir un résultat de paix », a-t-il déclaré. « Et d’autres personnes prospèrent parfois dans le chaos … Et ce n’est pas nouveau pour la politique, et ce n’est pas nouveau dans ce conflit. C’est comme ça. »