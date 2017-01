James Hirshfield, mannequin de la marque Hugo Boss s’enrôle chez Tsahal

James Hirshfield est de Londres et quitté ce pays pour faire ses études aux États-Unis et devient top model et sa popularité fait de lui l’égérie de la marque Hugo Boss.

Malgré son succès, le jeune homme à un autre idéal, il quitte le monde de la mode préférant s’enrôler dans l’armée israélienne.

» C’était amusant de voyager dans le monde et de représenter une entreprise comme Hugo Boss mais j’ai décidé que je voulais arrêter ma carrière et immigrer en Israël pour m’enrôler dans l’armée. Tout le monde me demande si je veux devenir mannequin en Israël, je leur explique alors qu’il est beaucoup plus important pour moi de m’enrôler pour Tsahal « .

James Hirshfield

Le jeune homme est attaché à Israel par son grand pere qui est un survivant de la Shoah.

Le futur soldat a commencé à s’intéresser à l’Etat juif lors de l’opération » Tsouk Etan », en 2014.

» Je travaillais comme modèle aux États-Unis. Je me suis dit que je ne pouvais pas marcher sur les tapis rouges alors que mon peuple était en guerre. Je sentais que je devais immigrer et m’enrôler. Je suis alors retourné en Angleterre, je me suis renseigné sur l’immigration et j’ai obtenu mon billet pour un aller en Israël. Tout le monde m’a dit que j’était trop vieux pour m’enrôler mais j’ai insisté « .

Il débutera son service pour Tsahal à Haifa le 19 Avril, mais avant il devra faire son oulpan au sein de l’armée puis il sera intégré comme combattant dans une unité de reconnaissance.

