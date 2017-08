J’ai parlé à la propriétaire de l’hôtel suisse «antisémite». C’est plus compliqué que vous ne le pensez…

Un rire a chatouillé ma gorge alors que Ruth Thomann, une hôtelière suisse qui a placé des panneaux demandant à ses « invités juifs » de se doucher avant d’entrer dans la piscine, m’a assuré qu’elle n’avait « rien contre les Juifs ».

Pour être clair, je ne trouve pas le racisme particulièrement amusant, surtout pas ces jours-ci.

Mais il y avait quelque chose de comique à propos de sa voix sincère – elle parlait un anglais brisé avec un accent suisse-allemand contrasté , et contrastant avec le caractère discriminatoire des signes laminés qu’elle avait posté la semaine dernière dans son hôtel Paradise Apartments à Arosa, près de Zurich , provoquant l’indignation en Israël et au-delà.

D’ailleurs, dans plus d’une décennie de rapports sur l’Europe, j’ai entendu plus de variations de cette défense faible que je me souvient, y compris par des personnes qui se sont immédiatement contredites. L’année dernière, j’ai entendu aussi l’antisémite professionnelle Dieudonne M’bala M’bala et ce dessinateur belge qui a fièrement accepté un prix lors du festival de déni et de débauche de l’Holocauste de l’Iran.

Les panneaux de douche, dont le ministère israélien des Affaires étrangères s’est transformé en un incident diplomatique avec la Suisse, m’ont semblé un cas ouvert et fermé.

Mais comme j’ai écoutée plus tôt cette semaine ses explications et les excuses passionnées de Thomann: « les panneaux auraient dû s’adresser à tous les invités plutôt qu’aux juifs », a-t-elle dit, près des larmes. Je me suis rendu compte qu’en dépit des preuves et de la colère avides contre elle, elle était probablement une personne tolérante qui, faute de tact, était pillée internationalement avec des conséquences dévastatrices pour son entreprise.

Et donc, ce qui a commencé comme une expression nette du problème de l’antisémitisme croissant de l’Europe a révélé, dans mon esprit, un rappel de l’importance de ces moments pour juger les personnes innocentes, même des crimes haineux, jusqu’à ce qu’elles soient prouvées autrement.

En plus de l’inscription à propos de la piscine, Thomann a également posté une lettre indiquant «nos invités juifs» en leur disant qu’ils pouvaient accéder au réfrigérateur de l’hôtel. Les deux pancartes ont circulé sur les médias sociaux, où les journalistes israéliens les ont trouvés.

« Vous devez comprendre », m’a-t-elle plaidé, « la pancarte concernant le réfrigérateur va aux Juifs parce que j’ai autorisé uniquement les Juifs à garder leur nourriture dans le réfrigérateur du personnel parce que je sais qu’ils apportent leur propre nourriture », at-elle dit. Ses invités juifs orthodoxes ont besoin de conserver leur nourriture à cause des problèmes kasher, at-elle expliqué.

« Mon Dieu, si j’avais quelque chose contre les Juifs, je ne les prendrais pas en tant qu’invités! » Dit-elle.

Techniquement, en excluant les juifs, cela serait illégal en Suisse. Mais une hôteliere antisémite pourrait la contourner, puisque les touristes juifs orthodoxes réservent généralement des hôtels dans le pays alpin à travers des agences de voyages spécialisées. Et donc, en principe, chaque hôtel suisse pourrait informer leur agent de voyage d’un contre temps…

Alors, qu’en est-il des panneaux de douche, j’ai demandé…

« Eh bien », Thomann s’arrêta, cherchant des mots. « Je suis désolée de le dire, mais je connais l’hôtel, et les seuls qui entrent sans prendre de douche sont les invités juifs ».

Et comment est-ce qu’elle sait exactement lui ai je demandé et je me suis efforcée de faire des commentaires sur l’odeur du corps.

« Ils vont porter leurs tee-shirts! », a déclaré Thomann, ajoutant que le comportement a attiré les plaintes des autres invités, qui l’ont trouvé insalubre.

Je n’ai pas vérifié la réclamation concernant les T-shirts. Mais dans mes vastes voyages à travers l’Europe, et surtout dans les endroits qui reçoivent de nombreux visiteurs juifs, j’ai vu des conflits culturels entre Européens séculiers et membres de vacances de communautés haredi d’Israël et au-delà.

Dans Uman, une ville ukrainienne où chaque année 30 000 juifs se réunissent pour un pèlerinage, de nombreux propriétaires d’appartements qui louent des locaux aux visiteurs se sont arrêtés à cause des dommages et des incendies. L’année dernière, l’hôtel Uman City Plaza a également adopté cette politique en citant la même raison.

Avant de déposer mon histoire sur Thomann en s’excusant pour les pancartes, elle a été partagé près de 3 000 fois sur Twitter – j’ai dit au revoir à l’hôteliere, ajoutant que je trouvais regrettable que certains de mes collègues n’avaient pas l’habitude d’avoir l’autre côté de l’histoire avant de parler de ces pancartes.

Mais ce n’était que le début de la saga hôtelière suisse.

Répondant aux appels du Centre Simon Wiesenthal, le service de réservation Booking a laissé tomber l’hôtel Thomann – un coup dur pour toute entreprise du tourisme.

L’intervention du Centre Wiesenthal est compréhensible à plusieurs niveaux.

Surtout en Europe, les signes qui distinguent les juifs inévitablement évoquent les souvenirs des slogans qui ont proliféré à travers le continent pendant l’occupation nazie de la plupart de son territoire, du déconducteur laconiquement («Aucun chien et Juif autorisés») à la vicieuse «humour».

Cette information n’a pas aidé car dans la même semaine que l’affaire de l’ hôtel suisse, le Parlement fédéral suisse était sur le point de voter sur un projet de loi qui rendrait le premier pays en Europe à interdire l’importation de viande casher. (L’abattage rituel des vaches a été interdit en Suisse en 1894 dans une législation que la communauté juive locale considère aujourd’hui comme essentiellement antisémite.)

Tzipi Hotovely, vice-ministre des Affaires étrangères d’Israël, a intensifié la question encore plus loin dans une décision qui pourrait être lié à la lutte en cours de son gouvernement avec les pays européens en faveur de la cause palestinienne. (En juin, le ministre des Affaires étrangères de la Suisse, qui a refusé de divulguer des fonds pour les groupes anti-israéliens, a réussi à accepter une vérification suite à la pression des législateurs pro-israéliens).

Hotovely a demandé au gouvernement suisse de condamner publiquement les actions de Thomann, dont elle a indiqué que la prévalence de l’antisémitisme dans toute l’Europe, un continent de quelque 750 millions de résidents.

Comme c’est souvent le cas lorsque Jérusalem débarque dans le débat compliqué sur l’antisémitisme en Europe, j’ai estimé que la réclamation de Hotovely n’était pas seulement exagérée et cynique, mais aussi en raison de l’ignorance des faits de l’affaire.

Mais presque tout de suite, j’ai dû reconsidérer ce jugement aussi.

Dans le dernier tournant d’une histoire qui a commencé avec deux feuilles de papier A4 laminées, un législateur suisse, le socialiste Roger Deneys, est venu et a prouvé l’argument de Hotovely. Si quelqu’un se moque de l’incident de l’hôtel suisse, il a écrit sur Facebook, c’est Israël, « pour sa tolérance excessive envers les juifs ultra orthodoxes qui empêchent la paix en Palestine ».

À la suite d’un tollé, Deneys a supprimé la remarque et s’est excusé .

Après tout, il a dit, qu’il n’a rien contre les juifs.

Par Cnaan Liphshiz (JTA)