Ivanka Trump et Jared Kushner obtiennent une autorisation rabbinique de transgresser ce Shabath lors de l’inauguration de Donald Trump

Ivanka Trump et son mari Jared Kushner ont reçu la permission rabbinique de voyager en voiture ce vendredi soir après l’inauguration de son père, Donald Trump, en tant que prochain président des États-Unis, selon une interview de Kol Barama avec Mark Zell, le président du parti républicain en Israël.

Traditionnellement, voyager dans une voiture le vendredi soir ou le samedi est une violation du shabbat juif. Jared Kushner est juif, et Ivanka convertie au judaïsme. Ivanka observe le Shabbat, les fêtes et la kashrout, et a adopté le nom hébreu Yael.

Ivanka Trump :

« Nous observons le shabbat. Du vendredi au samedi nous ne faisons rien d’autre que traîner les uns avec les autres. Nous ne faisons pas d’appels téléphoniques », a déclaré Ivanka en Mars 2015.

Ivanka a fait l’éloge de la façon dont Shabbat fournit un «plan directeur pour la connectivité familiale», en ce sens qu’elle protège le temps qu’elle passe avec sa famille, y compris son enfant aînée, Arabella.

Selon Zell, l’autorisation spéciale pour voyager en voiture a été accordée afin de protéger la sécurité du couple. Des mesures de sauvetage, telles que le travail des chirurgiens ou des soldats, sont autorisées le Shabbat sous la règle de pikuach nefesh (danger humain), ou la protection de la vie, qui outrepasse d’autres commandements dans la Torah.

Contrairement aux musulmans, la vie est une priorité chez les Juifs, même si ce monde n’est représenté par un « couloir » et l’autre Monde est celui de la vérité, cette vie sur terre doit être respectée car elle nous a été offerte par Dieu.

