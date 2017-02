Ivanka Trump et Jared Kushner blâmés par les médias car ils respectent et gardent le Shabbat

Jared Kushner et Ivanka Trump ont été appelés « les deux juifs les plus influents en Amérique », en raison de leur proximité avec le père d’Ivanka qui n’est autre que le Président des Etats Unis. Mais le Shabbat les empêche-t-il de maintenir leurs responsabilités au sein de l’administration de la Maison Blanche ?

C’est ce qu’affirme un article de Vanity Fair qui prétend que Jared et Ivanka n’étaient pas au courant des protestations croissantes sur l’interdiction faite par le président Trump aux réfugiés et aux autres voyageurs des pays majoritairement musulmans, parce que Trump avait signé le décret peu de temps avant le coucher du soleil, ce vendredi, quelques minutes avant l’entrée du Shabbat.

L’observance du Shabbat comprend l’abstention de tout ce qui est lié à l’électricité, les ordinateurs, les téléphones… du vendredi au coucher du soleil jusqu’au samedi soir à la sortie des étoiles, et donc les juifs qui observent le Shabbat sont coupés des médias pendant une période de 25 heures.

L’article a été publié afin de blâmer le tweet d’Ivanka, affiché juste après minuit dimanche matin, la montrant elle et son mari Jared dans une tenue de dîner pour la soirée du Club Alfalfa, en même temps que les manifestants se massaient dans les aéroports à l’échelle nationale contre « l’interdiction musulmane ».

Trump a signé l’ordre à 16h42 ce vendredi et l’éclairage des bougies, fut à 17 h 06. Les quelques minutes avant Shabbat sont souvent les plus pleines, car on organise les derniers préparatifs et donc Ivanka n’était pas au courant du décret concernant les réfugiés musulmans et leur interdiction d’entrer dans le pays.

Shabbat n’a pas été un obstacle à d’autres Juifs observateurs , comme Jack Lew,qui a servi de chef de cabinet du président Obama et secrétaire du Trésor, et qui a dit qu’il utilisait le téléphone pendant Shabbat lors des moments de crise. Lew a déclaré à Tablet qu’en 2010, précédemment, en tant que conseiller spécial du président Clinton, il a pris des appels lorsque l’administration avait besoin de son avis.

Mais le juif orthodoxe le plus célèbre au sein du gouvernement est l’ancien sénateur du Connecticut, Joe Liberman, qui a également observé le Shabbat avec ses obligations envers le pays.

Au cours du débat sur les soins de santé universels en 2010, Liberman a marché des kilomètres à travers Washington, afin qu’il puisse assister à l’office à la synagogue et a ensuite participé à un vote, selon The Hill. L’article a également dit que Liberman a répondu au téléphone pendant les « périodes d’urgence nationales ».

Même Jared et Ivanka ont eux-mêmes faillis aux règles du Shabbat quand le couple a reçu une permission du rabbin pour voyager dans une voiture après le coucher du soleil le 20 janvier afin qu’ils puissent assister en toute sécurité aux événements post-inauguraux.

La loi juive interdit de discuter des affaires liées à la semaine durant le Chabbat, mais les personnes impliquées dans la sécurité publique ou des métiers liés au sauvetage en sont exempts.

D’autres ont spéculé dans le passé que Shabbat allait saper le rôle modérateur de Jared et Ivanka dans le cercle intérieur de Trump.

La contestation la plus importante est Vanity Fair :

« A moins d’une quinzaine de jour dans son nouveau poste, Kushner semble incapable de contrôler son beau-père et ceux qui l’entourent ». (Le même jour que celui de la visite de Trump au Pentagone, la Maison Blanche avait reconnu la Journée Internationale du Souvenir de la Shoah dans une déclaration qui omettait de mentionner les Juifs).