ITALIE | Les gens ont entendu des explosions tout en regardant la Ligue des Champions et se sont enfuis : 1000 personnes ont été blessées

Tout en regardant la finale de la Ligue des Champions à Turin, deux feux d’artifices ont explosé et ont provoqué la panique sur la place de la ville. Des milliers de fans de la Juventus qui redoutaient une attaque se sont enfuis et environ un millier d’entre eux ont été blessés.

Les deux explosions ont été entendues et il s’ est avéré que ce fut deux feux d’artifice dans la région.

Selon les rapports, les explosions ont provoqué le chaos sur la place et environ 20 mille personnes se sont mis à courir dans toutes les directions. À l’heure actuelle 10 des blessés sont dans un état grave, dont un garçon de 4 ans qui a été écrasé par la foule et a été envoyé vers l’unité de soins intensifs.

Panico e gente in fuga in piazza San Carlo a Torino. Non si capisce cosa stia succedendo… #UCLfinal #JuveRealMadrid pic.twitter.com/VHVN94vgo2

— calciomercato.it (@calciomercatoit) 3 juin 2017