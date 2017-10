Les israéliens végétaliens protestent contre Mc Donald’s :  » le clown, le plus méchant de tous »

Selon le Jerusalem Post, une coalition de végétaliens, anti-capitalistes et défenseurs des droits des animaux manifestera aujourd’hui contre McDonald’s en dehors de leurs restaurants à Haïfa et à Tel-Aviv.

Depuis 1993, il y a plus de 57 restaurants casher en Israël ainsi que les franchises non-kacher au service du cheeseburger et les Israéliens ont accueilli de tout cœur le géant américain des hamburgers.

Pleinement conscients de cette tendance et désireux d’éviter le sort d’autres compagnies américaines comme Starbucks et Dunkin ‘Donuts, qui ont échoué en Israël, les restaurants israéliens McDonald’s servent des menus selon la tendance des Israéliens comme une salade verte sur le menu.

Inutile de dire que tous les Israéliens ne se préparent pas à acheter le dernier McMeal: le groupe Vegan North mettra en place un point d’information à l’extérieur du restaurant McDonald dans le quartier Hadar de Haïfa vendredi pour s’exprimer au nom de tous les animaux : ‘Non seulement ils font du mal aux animaux’, indique le groupe sur leur page de médias sociaux, ‘ils détruisent aussi l’environnement’.

» Le bétail, l’eau et la terre sont ‘gaspillés’ et les forêts tropicales abattues. En outre, ils affirment que les jouets que l’entreprise envoie avec ses repas pour enfants sont produits dans des ateliers clandestins dans le sud de la Chine.

‘Il est presque impossible pour les parents … de rivaliser avec une coopération qui dépense 2 milliards de dollars par an pour la publicité.’

En référence à la dernière vague d’incidents des clowns en Israël, le Vegan North a publié le titre de l’événement « le plus méchant clown de tous ‘, se référant à la mascotte à visage rouge et blanc de la marque, Ronald McDonald.