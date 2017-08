Les Israéliens seront condamnés à une amende pour les tentes de plage à Tel Aviv : Manque de place ou perte financière ?

Selon la chaîne de télévision 2, les Israéliens seront condamnés à une amende de quelques centaines de shekels s’ils placent des tentes de plage selon les correspondants de Canal 2 Adwa Dadon et Rafael Saban. Cette interdiction suit celle de faire des grillades au bord de l’eau.

Le maire Ron Huldai de Tel Aviv a déclaré aux journalistes que les tentes de plage prennaient trop de place et empêchaient d’autres vacanciers à venir sur les plages, et selon l’inspecteur municipal, ces tentes sont dangereuses pour les autres car « de nombreux enfants et sauveteurs de plage se sont cassé les bras ou les jambes en trébuchant à cause des tentes »! .

Mais de nombreux citoyens ne croient pas à la sincérité des propos de la municipalité et l’autorité de la ville. Ils soupçonnent qu’il y a derrière ce type d’interdiction, un intérêt purement mercantile, car en effet, les tentes sapent la demande des locations traditionnelles de parasols même si ces derniers ne protègent pas comme il le faudrait du soleil et deviennent encore plus dangereux lors de fortes rafales de vent.

De plus ce type d’installations très apprécié par les jeunes qui n’ont pas forcement les moyens de se payer l’hôtellerie israélienne, une des plus chère au monde, réduit donc la demande de réservations d’hébergement…