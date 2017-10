Les Israéliens protestent contre les nouveaux muezzins avec les Shofars, tambours et sifflets !

Le mois dernier, les Arabes du village d’At-Tuwani, dans le sud des collines d’Hébron, ont installé des haut-parleurs sur leur mosquée à Ma’on, un moshav israélien situé dans les collines -sud d’Hébron et au nord de Beer Sheba selon le site Hakol Hayehudi. Les résidents juifs se plaignent des perturbations extrêmes qu’ils subissent à toute heure de la journée, surtout à l’aube.

Il faut noter que beaucoup de résidents arabes d’At-Tuwani sont des habitants des cavernes, de sorte que leur dévouement à ruiner la paix et la tranquillité de leurs voisins juifs est sans aucun doute immense. Allah doit être très heureux.

Après des appels répétés à l’armée, la police et l’administration civile n’ont pas trouvé de solution, samedi soir, les résidents de Ma’on ont décidé de faire quelque chose au sujet du bruit. Vers 23 heures, les résidents juifs sont arrivés à l’extérieur du village arabe, équipés de shofars, de tambours et de sifflets, et ont commencé leur propre déclaration de voisinage bruyante.

Après environ deux heures, les forces de l’armée et de la police sont arrivées sur les lieux et ont accepté de laisser le rassemblement de protestation se poursuivre à une certaine distance depuis At-Tuwani. Finalement, des Arabes locaux ignorant les plaintes, sont sortis et ont jeté des pierres sur les manifestants. Les forces de l’armée les ont repoussées en utilisant des mesures de dispersion de la foule, et selon les médias arabes un des émeutiers arabes a été blessé.