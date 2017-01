Les israéliens développent un planeur « d’urgence médical » pour les soldats en guerre

Les corps médicaux de Tsahal et du Technion ont développé une méthode révolutionnaire, permettant de livrer des fournitures médicales sur les terrains de bataille et sauver les vies de nombreux soldats.

Selon un rapport sur Israël Hayom la semaine dernière, la collaboration entre les deux organismes, a conduit à l’élaboration d’un planeur « médicalisé » conçu pour transporter jusqu’à 50 kg de fournitures médicales, telles que des kits de transfusion sanguine, des antibiotiques et du matériel d’intubation.

Le planeur, de 3,35 mètres de longueur et 4 mètres d’envergure, peut parcourir une distance de 20 km en huit minutes.

Cet avion « miniature » a été conçu avec des ailes repliables pour, qu’en de nécessité, il puisse être propulsé à partir d’un avion. De plus son coût de production est relativement faible, ne dépassant pas quelques dizaines de milliers de dollars l’unité.

« Le planeur ne supprimera pas la nécessité d’évacuer les soldats [blessés], mais il va nous permettre de livrer un service hospitalier aux patients et de préparer une évacuation de manière calme et plus réfléchie, en dispensant aux soldats qui en ont besoin, le meilleur soin possible avant leur transfert vers l’hôpital », a déclaré le Dr. Dean Nachman.

« Administrer une transfusion sanguine est une mesure de sauvetage, et les troupes en opérations prolongées ne peuvent pas préserver durablement les produits sanguins ou d’autres dispositifs thérapeutiques, dont la durée et les conditions de conservation sont limitées. En outre, aucune solution n’est encore au point actuellement pour répondre à des situations comme des événements provoquant un grand nombre de victimes et par conséquent une pénurie de matériel », a-t-il dit.

Nachman a ajouté que « nous devons fournir [aux soldats] le meilleur traitement et le plus rapidement possible, même en territoire ennemi, ce qui nous a incité à solliciter le Technion avec pour objectif, la conception de ce planeur ».

Dr. Isaac Kadushin, du Génie Aérospatial de la Faculté du Technion a déclaré : « J’ai été sensibilisé par le corps médical, sur la situation où des soldats en mission ne pouvaient pas transporter des fournitures médicales. Nous avons opté pour un planeur, car il ne nécessite que peu d’entretien par rapport aux drones et aux multicopters, équipés de moteurs, ainsi que par les aspects coût de production et rentabilité ».

