Les Israéliens débattent de nouveau le prix du corps d’un soldat enlevé

Le ministre israélien de la Défense a réintégré le débat émotionnel national sur le prix que le pays devrait être prêt à payer pour le retour des soldats enlevés, en particulier les corps de ceux qui ont été tués.

Avigdor Liberman a annoncé dimanche qu’Israël ne devait pas répéter la «faute» de l’accord 2011 de Gilad Shalit, dans lequel il a libéré plus de 1 000 prisonniers de sécurité palestiniens en échange du retour d’un soldat.

Certains Israéliens ont répondu que le gouvernement devrait simplement forcer les concessions du groupe terroriste qui régit la bande de Gaza. D’autres ont déclaré que la suggestion de Liberman selon laquelle des restrictions sur les échanges de prisonniers équivalait à l’abandon des soldats capturés.

Les commentaires du ministre de la Défense sont venus dans un communiqué répondant à deux développements récents. Plus tôt dimanche, Simha Goldin, le père du soldat disparu Hadar Goldin, a tenu une conférence de presse dans laquelle il a appelé Liberman «faible» et «lâche» pour ne pas ramener les restes de soldats, y compris son fils, dont le corps n’a jamais été renvoyé par le Hamas après la guerre israélienne de Gaza en 2014.

La semaine dernière, Lior Lotan a démissionné de sa position après ses efforts pour récupérer les restes de Goldin et d’un autre soldat, Oron Shaul, ainsi que trois citoyens encore soupçonnés d’être en vie.

Liberman a déclaré qu’il comprend et accepte les critiques de Goldin et que le retour des restes des soldats reste une priorité absolue.

«Je considère que c’est la plus grande importance morale et éthique, d’abord et avant tout pour les familles, les FDI et l’État d’Israël», a-t-il déclaré.

Cependant, il a soutenu qu’Israël ne pouvait pas se permettre un autre accord comme celui de Shalit, dont il a déclaré avoir vu la libération de 1 027 «meurtriers et leurs agents», y compris Mahmoud Kawasme et Yahya Sinwar. Kawasme a aidé à financer l’enlèvement en 2014 et l’assassinat de trois adolescents israéliens. Sinwar a été récemment élu à la tête du Hamas à Gaza.

Liberman a déclaré que 202 des prisonniers libérés ont depuis été arrêtés pour une implication présumée dans la terreur, entraînant la mort de sept Israéliens. Il a déclaré que 111 de ces arrestations sont encore en prison.

Le Hamas détient les restes de Goldin et de Shaul depuis que les deux soldats ont été tués dans la bande de Gaza pendant l’Opération Protective Edge d’Israël. On dit que les trois Israéliens vivants seraient entré librement à Gaza.

Israël aurait mené des entretiens indirects avec le Hamas au sujet d’un éventuel échange de prisonniers. Contrairement à la famille Shalit, qui exigeait que le gouvernement respecte les exigences du Hamas, les familles Goldin et Shaul ont exhorté Israël à punir le Hamas en croyant pouvoir contribuer à la libération des restes. Ils ont exhorté Israël à cesser de renvoyer les corps des assaillants du Hamas, de limiter les conditions des prisonniers du Hamas détenus en Israël et d’intensifier le siège sur Gaza.

Mais de nombreux Israéliens, y compris des dirigeants politiques et militaires, ont soutenu que de telles tactiques entraîneraient vraisemblablement une autre guerre entre Israël et le Hamas et un opprobre international accru. Ils sont parmi ceux qui critiquent Liberman pour avoir pris une position trop dure sur les soldats capturés et disent que l’accord de Shalit, fut la seule façon réaliste de sauver des soldats capturés.

Lundi, le ministre du Logement, Yoav Galant, a frappé Liberman pour avoir soutenu la Commission Shamgar, qui a recommandé en 2012 de limiter sévèrement les concessions qu’Israël peut faire pour libérer un soldat capturé. Entre autres choses, le rapport s’opposait à la libération de prisonniers de sécurité en échange des corps des soldats israéliens.

« L’adoption du rapport Shamgar condamnerait un soldat capturé à mort », a déclaré Galant à la Radio israélienne.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a formé la commission mais n’a jamais apporté ses conclusions à un vote du gouvernement qui les rendrait contraignantes. Il n’a pas encore pu se pencher sur le débat récent.

Le procureur Liron Libman, ancien directeur du département de droit international de l’armée israélienne, a présenté mardi des recommandations précises pour le genre de restrictions qu’Israël pourrait mettre sur les communiqués de prisonniers.

« Tout d’abord, cela aidera à créer un environnement de combat de combattants qui se battent », a déclaré Liberman dans un communiqué. « Deuxièmement, il est censé abaisser la motivation des terroristes pour mener des attaques terroristes contre des civils. Et enfin, cela nous amènera à la légitimité internationale et apportera également une pression internationale sur les organisations terroristes pour engager des négociations et aider à l’image internationale d’Israël « .

La plupart des Israéliens ne font pas de telles distinctions. Cependant, ils tracent des lignes entre des soldats vivants, des soldats morts et des civils. Une opinion publique d’octobre 2016 de l’Institut israélien de la démocratie et de l’Université de Tel Aviv a révélé que 57,5% des Israéliens appuient la libération de prisonniers palestiniens en échange de soldats israéliens vivants. Mais 68 % s’opposent à ce que les soldats restent. Le nombre est de 56 % pour les civils.

Lundi, le journaliste vétéran Yoav Limor a donné la parole à une vue dominante dans une colonne pour le journal Israel Hayom.

« La règle d’or non écrite en Israël dit que vous ne discutez pas avec les parents endeuillés car ils ont payé le prix ultime, mais cela ne veut pas dire que vous devez être d’accord avec eux ou faire tout ce qu’ils demandent », a-t-il déclaré. « [O] d’autre part, l’idée qu’Israël » fera tout « doit être valide, vaut certainement quelque chose, pour ceux qui sont envoyés pour se battre, et pas moins pour ceux qui seront envoyés pour se battre dans le futur ».