Les Israéliens dans la bande de Gaza appellent les États-Unis à résoudre le probleme des eaux usées de Gaza, dans la crise entre le Fatah et le Hamas

Les Israéliens dans le sud d’Israël demandent aux États-Unis d’aider leurs voisins à Gaza à résoudre la crise de l’électricité et des eaux usées qu’ils rencontrent en raison de leur leadership dysfonctionnel.

Le représentant spécial des États-Unis pour les négociations internationales Jason Greenblatt s’est réuni la semaine dernière avec un groupe de maires des communautés en bordure de Gaza dans le sud d’Israël lors de sa visite dans la région.

Alon Schuster, responsable du Conseil régional de Sha’ar HaNegev, a décrit aux résidents locaux vendredi lors d’une réunion sa rencontre avec Greenblatt lui demandant d’aider à améliorer l’infrastructure de Gaza et d’aider les résidents et leurs voisins.

Depuis 2007, l’organisation terroriste du Hamas a régi l’enclave avec une poignée de fer, volant les dons d’argent et des matériaux de construction destinés à réparer l’infrastructure défaillante de Gaza.

Le leader de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dont le gouvernement à Ramallah a payé une grande partie de l’électricité fournie à Gaza a considérablement réduit ces paiements et a demandé à Israël de stopper l’approvisionnement.

Sous la pression, Israël a réduit son approvisionnement en électricité à Gaza limitant à seulement quatre heures d’électricité par jour.

En conséquence, l’usine de traitement des eaux usées de Gaza s’est éteinte pendant un certain temps, et après avoir alimenté l’électricité fournie par l’Égypte, elle ne marche actuellement que que quelques heures par jour dans la partie nord de l’enclave.

Plus de 108 millions de litres de canalisations d’eaux usées non traitées vont dans la mer Méditerranée chaque jour à la suite de cette crise de l’électricité, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, qui a également déclaré que 73 pour cent des plages de Gaza sont contaminées.

Les égouts apparaissent également sur les plages le long du sud d’Israël et contaminent les eaux souterraines de Gaza et du sud d’Israël.

« Il existe de graves conséquences sur la santé et l’environnement qui devraient affecter notre région et compromettre de manière significative nos résidents et les résidents de toute la région du sud d’Israël », ont déclaré les maires et Schuster à Greenblatt, qui a également rencontré des Gazaouis au passage à niveau de Kerem Shalom .

Le leadership communautaire en bordure de Gaza a souligné qu’il aurait moins coûté de payer pour l’électricité pour approvisionner l’usine d’égout de Gaza, qu’il faut maintenant investir dans de nouvelles infrastructures de Gaza et traiter les dommages causés par les eaux usées non traitées.