Une israélienne donne naissance à des quadruplés au Centre médical Rambam

En hébreu, le mot « Chaham » signifie sage. Chaham est le nom de famille en hébreu d’une jeune femme qui a donné naissance à des quadruplés au Centre médical Rambam.

Quatre enfants, deux garçons et deux filles, sont nés il y a quelques jours pour le couple Aaron (32 ans) et Hodaya (25 ans) (Chaham en hébreu), de Zichron Yaakov.

Né à la 29 ème semaine, les bébés ont varié en poids de 1,235 kg à 1,305 kg (le plus grand des quatre). Depuis la naissance, les quatre bébés sont plus forts et sont en bonne santé.

Hodaya avait été hospitalisée dans le département de gynécologie de Rambam pour surveiller sa grossesse à haut risque. L’équipe médicale a décidé qu’il était temps d’effectuer une césarienne quand elle a commencé à éprouver des douleurs.

Une équipe multidisciplinaire a été appelé avec des spécialistes de l’obstétrique, dans les soins intensifs néonatals et pour une chirurgie en salle d’accouchement avec un total de 15 membres médicaux et personnel soignant pour aider les nouveau-nés à arriver dans ce nouveau monde.

Le professeur Ron Beloosesky, directeur de l’unité d’échographie au Département d’obstétrique et de gynécologie à Rambam, et le chirurgien responsable de l’exécution, ont déclaré: « Ceci est un cas rare, et les chances d’avoir des quadruplés est naturellement un à 720.000 naissances. Lorsque les traitements de fertilité sont utilisés, les chances augmentent. »

Il a expliqué: « Dans les cas comme celui-ci, les médecins recommandent de réduire le nombre de fœtus de sorte que les autres ont de meilleures chances de développement normal à la survie ».

Le désir de la famille pour garder les quatre bébés a créé un défi.

Au cours de sa première grossesse, le fœtus en développement avaient une malformation. Bien que le couple voulait garder le bébé, sachant que sa vie était en danger, la grossesse ne s’est pas terminée bien. Quand nous avons perdu le bébé, nous avons été brisé, mais maintenant, nous avons reçu en retour quatre fois plus que ce que nous avons perdu, c’est une grande réparation et nous sommes très heureux, car avant de quitter l’hôpital nos mains étaient vides , et maintenant nous avons chaque main pleine « .

Hodaya a ajouté « Au cours de cette saison de Pessah, la nôtre est une histoire qui porte un message d’espoir pour tout le monde. » En plus des quatre nouveau-nés, Hodaya et Aaron ont une petite fille d’un peu plus d’un an.

Comme indiqué plus haut, la naissance de quadruplés est assez rare; Cependant, ces dernières années, il y a eu un nombre croissant de cas en Israël. La dernière naissance de quadruplés à Rambam était en Février 2016, le premier cas enregistré à l’hôpital depuis 1988.

