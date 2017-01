Une israélienne achète des bananes au Super Cofix, la suite fait trembler ….

Une femme du sud du pays a décidé d’acheter des bananes au Super Cofix mais quand elle a ouvert le paquet, elle fut terrorisée.

Elle a publie un post sur son Facebook. Rapidement la chaîne de magasin Cofix, connue dans le pays pour vendre tous ses produits au prix unique de 5 shekels, a présenté ses excuses à la cliente.

L’israélienne qui vit dans le sud n’a pas remarqué de suite que les bananes étaient infestées et quand elle a commencé à les manger, elle remarqua quelque chose d’ étranges émanant de l’épluchure.

Il n’a pas fallu longtemps avant qu’elle ne réalise que dans c’était des araignées géantes : «Ce moment où vous acheter des bananes au supermarché Cofix et vous découvrez à l’intérieur du fruit, une toile d’araignée, et tout d’un coup d’autres araignées géantes et effrayantes. »

Un de ses amis lui a demandé sous son post, pourquoi elle n’a pas lavé les bananes avant de les manger, et en réponse, elle a répondu: « Qu’importe si vous les lavez ou pas, il y avait tout de même la présence des bestioles dangereuses dans notre nourriture? ».

La femme a publié une photo de bananes qu’elle a acheté du supermarché, et le reçu où il est marque que c’est le Super Cofix de Beersheba.

Super Cofix s’est aussi exprimé : » Si la plainte est en effet correct, nous serons heureux d’indemniser l’acheteur …nous examinons immédiatementement la plainte. En tout cas, si tel est le cas, c’est un événement exceptionnel. Nous sommes très prudents sur la qualité des fruits et légumes qui sont vendus ici.

Comme le reste des produits sont de qualité et nous faisons un grand effort pour fournir des produits de qualité à un faible prix. Nous n’avons jamais rencontré un problème similaire ».

Un autre responsable a dit : « Nous nous excusons d’avance pour l’événement exceptionnel. Nous allons vérifier si la plainte est en effet correct, nous serons heureux d’indemniser l’acheteur et lui demander de continuer à acheter ici..

Ce type de phénomène n’est pas nouveau, il y a trois ans, le Daily Mail a publié l’histoire de « Tim et Lisa, un couple du sud de Londres, qui ont acheté des bananes et ont découvert des araignées géantes .

Vidéo sans lien avec le cas de Cofix, mais qui ressemble a ce cas qui date de mai 2016 :

Dans un autre article publié en 2013 , l’ écrivain britannique, nommé Richard Taylor, a dû rester avec ses deux fils en bas âge dans un hôtel, après avoir découvert des dizaines d’araignées mortelles ramper à travers un tas de bananes qu’ils ont achetés au supermarché près de chez eux.

