Un israélien vivant à Houston filme les dégâts de la tempête :  » Nous avons aidé des gens dans une maison de retraite inondée »

Les centres d’urgence à Houston (Photo: Reuters)

Yaniv Jerufi, cet Israélien qui vit à Houston, la quatrième plus grande ville aux États-Unis, a documenté l’ampleur de la destruction qui a frappé la ville et inondé sa propre maison. Il a montré le niveau d’eau qui couvre presque tous les panneaux de signalisation. Jerufi est arrivé il y a 15 ans aux États-Unis et n’a pas encore connu une tempête aussi dur que « Harvey »: « Nous avons traversé la tempête, Ike, Rita, et l’ouragan Katrina, mais cette tempête non annoncée est la plus violente .

« Notre caractère et notre experience militaire israélienne a conduit les israéliens ici, à sauver des autres familles sur place dans les inondations. Nous avons aussi rechercher des familles israéliennes avec lesquelles , tout contact a été rompu en raison des inondations, et nous nous sommes assurés de les amener à un endroit sûr.

Je suis allé avec deux autres amis avec un Kayak au cœur du quartier, et nous avons pu sauver un couple de personnes âgées dont la maison a été inondée et dont l’eau atteint une hauteur d’un mètre et demi. Nous les avons conduits vers l’équipage de sauvetage de la Garde côtière. Notre coeur fait mal quand on voit quelques-uns de ceux qui sont piégés criant à l’aide. La rue est devenue une rivière avec une profondeur de 3 mètres et des hélicoptères volent au dessus des toits piégées ‘.

(Photo: Yaniv Jerufi)

(Photo: Yaniv Jerufi)

Le niveau d’eau dans certains endroits a atteint une hauteur d’un mètre et demi (Photo: Yaniv Jerufi)

(Photo: Yaniv Jerufi)

(Photo: Yaniv Jerufi)

La garde cotiere américaine a annoncé que ses hommes ont sauvé la vie de plus de 4.300 personnes depuis la tempête , de ce dimanche. 13 mille habitants de Houston et les environs ont été retirés de leurs maisons, en partie à cause des nombreux résidents qui ont décidé de créer un des équipes indépendantes et de sauvetage avec des bateaux en caoutchouc pour sauver leurs voisins piégés dans les maisons.

L’une de ces histoires est celle de Romeo, 22 ans, qui a perdu sa maison deux fois pendant les tempetes. Dans une interview avec le jeune homme américain , il décrit comment il a fui son domicile à la Nouvelle-Orléans il y a environ 12 ans après l’ouragan Katrina, « Témoin encore une fois de cette tempete où toutes les voitures ont coulé sous l’eau , est de nouveau une expérience des plus traumatisante de ma vie » .

Romeo a dit que sa grand-mère est morte noyée lors d’inondations de l’ouragan « Katrina » quand il avait 10 ans, il a été transféré à un abri à Houston. « Aimez vos parents autant que possible, ne pas oublier de dire aux gens combien vous les aimez, parce qu’à la fin on les perd, » dit-il.

Le porte-parole de la Maison Blanche Sarah Huckabee Sanders a déclaré que le gouvernement travaille pour trouver la meilleure solution pour financer les dégâts des ouragans au Texas. Les responsables politiques accompagnent généralement les zones sinistrées avec l’avion présidentiel.

Sanders a demandé si l’administration a l’intention de demander au Congrès un budget d’urgence, car le gouvernement n’a pas encore finalisé le montant nécessaire pour remettre en état les dégâts. Le secrétaire à la Santé , qui est également venu au Texas, a déclaré que le président est touché pour ses résidents, et qu’il ne peut pas arrêter de penser à leur bien-être.