Un israélien veut faire prendre conscience aux amateurs de selfi sur les tombes et mémorial leur indécence …

Pour montrer son désaccord face à de telle prise de photos sur des lieux chargés d’histoire, un israélien, Shahak Shapira, satiriste et auteur, a crée le site Yolocuast , une initiative artistique qui reprend les images, affichées publiquement sur les médias sociaux tels que Facebook et Instagram, et les ré-édite sur des photos des camps d’extermination nazis.