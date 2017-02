Un israélien condamné à 11 ans de prison pour avoir poignardé un Juif qu’il croyait arabe lors de « l’intifada au couteau »

Un homme juif israélien a été condamné à onze ans de prison pour avoir poignardé un autre Juif qu’il pensait être un arabe dans une attaque de vengeance qui a échoué. Dans le même temps, il devra verser une indemnité de 50.000 shekels.

Shlomo Pinto a été condamné en Décembre pour tentative d’assassinat et en possession d’un couteau pour des motifs racistes, et il est resté en prison depuis son arrestation et la condamnation inclut.

Le coup de poignard a eu lieu au début d’une vague de près d’ un an d’attaques terroristes palestiniennes, beaucoup d’entre elles étaient avec un couteau, et certains experts ont appelé cette période «l’intifada au couteau.»

Le défendeur avait présenté ses excuses à sa victime, Uri Razkan et a dit qu’il était convaincu que son action était erronée, et qu’il a regretté parce qu’il avait mal identifié et lui a causé des blessures importantes.

Après avoir décidé de se venger sur les Arabes, Pinto est entré dans un supermarché à Kiryat Ata, et a approché un homme, puis lui a demandé s’il était arabe, l’homme, apparemment surpris par la question a dit non, mais quelques minutes plus tard Razkan l’a confondu avec un arabe et l’a poignardé.

Les caméras de sécurité montrent Pinto s’approchant par derrière et poignarder Razkan. Après une brève lutte, la victime a réussi à s’échapper, suivie par l’attaquant qui a été arrété lorsqu’il a essayé de ramasser sa kipa.

Pinto a été neutralisé par des personnes sur la scène et la victime a été hospitalisée avec des blessures modérées.

«Je travaillais et j’ai sentit tout à coup quatre entailles sur mon dos», a déclaré Uri Razkan à la radio militaire. Alors j’entendu un cri: «Tu le mérite, vous le méritez, bâtards d’arabes. Quand je me suis retourné, j’ai vu un ultra-orthodoxe crier qui a tenté de me poignarder et je me suis échappé, sinon il aurait pu me tuer. »