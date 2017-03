Un Israélien a reçu des balles au visage et aux jambes dans l’Ohio

Selon les médias situés à Cleveland, en Ohio, un israélien de 30 ans, vivant aux Etats-Unis, a reçu des balles dans le visage et à la jambe, et a été retrouvé gisant dans son sang sur un parking proche de sa maison.

Il a été emmené à un hôpital local et se trouve dans un état critique. Selon la police, le contexte de l’incident est encore incertain. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le message avait été transmis à sa famille d’Israël, et qu’ils aidaient la famille à obtenir un visa et à se rendre aux États-Unis.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les circonstances de l’incident restaient floues.

Selon les rapports, une femme d’environ 60 ans a découvert l’israélien et a immédiatement appelé la police.

La police, arrivée sur les lieux, a déclaré que la victime était inconsciente et ne respirait pas, mais après quelques minutes, il a été en mesure de bouger ses mains et a regardé autour de lui. La police locale a dit qu’elle ne pouvaient pas étayer son témoignage en raison de ses graves blessures.

Dans l’un des autres sites de presse dans l’Ohio, un témoin a dit avoir vu une «personne suspecte» dans la rue peu avant la fusillade. La police de Cleveland a informé l’ambassade d’Israël des détails de l’affaire.

