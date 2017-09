Un Israélien a essayé d’ouvrir une porte sur un vol et a été envoyé en prison en Russie.

La meilleure Boutargue d'Israel et la moins cher ! LIVRAISON INTERNATIONALE

Un nouvel amendement à la loi russe permet aux passagers d’être envoyés en prison pendant un vol. Le premier à gagner l’honneur douteux est un Israélien de 51 ans qui est arrivé en état d’ébriété sur un vol, éméché et menaçant.

La Russie a récemment introduit cet amendement à la Loi sur l’aviation aérienne, selon lequel les hooligans seront poursuivis dans l’avion. Le premier à être jugé dans cette section était un citoyen israélien de 51 ans qui a essayé d’ouvrir la porte de l’avion pendant un vol et a été envoyé en prison pendant six mois.

Les autorités russes espèrent que le cas dissuadera les autres passagers, sachant qu’ils peuvent payer un prix élevé.

En mai de cette année, le citoyen a été arrêté après son départ d’Aeroflot, qui a volé de Tel Aviv à Moscou. Selon le verdict, il était ivre et venait dans un vol avec des boissons alcoolisées. Il a été reconnu coupable dans un tribunal de Khimki pour comportements violents, tant dans son discours et devenait une menace pour l’équipage et les autres passagers et une menace pour la sécurité de l’avion.

Il a ignoré les exigences de l’équipage et essayé encore et encore d’ouvrir la porte de l’avion. Immédiatement après que l’avion a atterri à l’aéroport de Sheremetyevo, le passager israélien a été transféré à la police qui a été convoquée.

Il s’agit d’un amendement à la loi pour inclure des peines de prison pour les émeutiers sur les avions. La nouvelle loi, qui est entrée en vigueur en avril de cette année, permet des amendes de N 18 000 à 30 000 NIS (300 à 500 000 roubles russes) ou des travaux publics jusqu’à 480 heures;

Les travaux de réhabilitation peuvent aller jusqu’à deux ans et le travail forcé jusqu’à cinq ans et peine d’emprisonnement.

