Israël vote en première lecture une loi pour protéger l’identité juive du pays

Le Parlement (Knesset) a voté en première lecture une loi pour protéger juridiquement l’identité juive du pays, avec l’approbation d’une loi qui définit Israël comme le « foyer national du peuple juif » et se réserve le droit à l’autodétermination exclusivement de ce groupe.

Lors d’une session controversée avec une majorité étroite de 48 députés pour et 41 contre, la Chambre a accepté de discuter de ce projet, qui sera examiné par le Comité de la Constitution, le droit et la justice, qui le soumet à la première des trois évaluations qui doivent passer pour devenir une loi, dit le législateur.

L’objectif de cette loi, dite « État-nation » aurait un statut constitutionnel, et celui « de protéger un Etat juif démocratique », a déclaré son promoteur, du Likoud, Avi Dichter, qui défend avec insistance que cette loi « ne porte pas atteinte aux droits des minorités en Israël « depuis que d’autres voix dénoncent cette loi comme une source de discrimination.

C’est une étape qui a été évité dans la Déclaration d’indépendance de 1948 en raison de l’opposition de certains courants juifs, tels que les ultra-orthodoxes, et l’existence des minorités telles que la communauté arabo-israélienne, qui représente 20 pour cent de la population.

Selon Dichter, Israël « est un Etat pour tous ses citoyens en tant qu’individus, mais pas un État-nation des minorités qui y vivent. Les Juifs n’ont pas d’autre pays ».

Le Premier ministre et le chef du parti Likoud Binyamín Netanyahu soutient ce projet, qui a remporté l’approbation du Comité législatif du gouvernement.

« Le projet renforce le fait que l’Etat d’Israël est un État-nation du peuple juif dans notre patrie historique », a déclaré le directeur général lors d’une réunion de son parti.

Mais les Arabes et les formations des parlementaires de l’opposition rejettent le texte fermement et trois d’entre eux ont été expulsés de la session parlementaire lorsque la tension est montée, y compris Jamal Zahalka, le parti nationaliste arabe Balad, qui a quitté l’endroit après avoir accusé Dichter de « fasciste » et « raciste ».

La chef du Meretz, Zehava Gal, voit le projet comme « une déclaration de guerre contre les citoyens arabes du pays et en tant que société gouvernée démocratiquement, » . Masud Ganaim, de la liste commune qui regroupe les parties arabes croient que leur objectif est « de violer les droits de la population arabe. »

Amir Fuchs, directeur de l’Institut de la démocratie d’Israël, a déclaré qu’à son avis, « il y a beaucoup de controverse pour dire que le pays est le foyer du peuple juif, et ce qui a été dit depuis sa création. »

« Cependant, cette loi porte atteinte à la démocratie et le fait qu’il n y a pas une égalité pour les personnes qui ne sont pas Juifs en Israël », at-il ajouté.

La loi État-nation « peut être interprétée comme le dos d’une politique discriminatoire envers les Arabes et certainement à un niveau déclaratif, et ce message est très discriminatoire pour eux », at-il ajouté.